Sử dụng ma túy, một CSGT ở Thanh Hóa bị tước quân tịch

Chủ Nhật, ngày 24/05/2020 19:13 PM (GMT+7)

Một CSGT ở Thanh Hoá bị tước quân tịch do vi phạm điều lệnh của Công an nhân dân và điều tra về hành vi sử dụng ma túy.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa - nơi N.T.T từng công tác

Ngày 24/5, Đại tá Lê Văn Chiến - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thừa ủy quyền của giám đốc công an tỉnh, đã đọc quyết định tước quân tịch đối với N.T.T (nguyên cán bộ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT) vào ngày 23/5 do vi phạm điều lệnh của Công an nhân dân.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, vào tối ngày 20/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại một khu biệt thự ở phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa). Trong đó có nam thanh niên tên N.T.T, hiện đang công tác tại Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu được biết, N.T.T. xin nghỉ phép vào sáng ngày 20/5 do vợ vừa mới sinh, nhưng đến tối cùng ngày thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ khi đang cùng nhiều đối tượng khác sử dụng ma túy.

Hiện T. bị tạm giam để phục vụ việc công tác điều tra.

