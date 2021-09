Sởn da gà với hai “nữ tú” mang theo kiếm, phóng xe lạng lách tốc độ cao

Thứ Bảy, ngày 04/09/2021 17:57 PM (GMT+7)

Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 2 nữ sinh phóng xe máy lạng lách, đánh võng, mang theo dao, kiếm khi tham gia giao thông.

Hai nữ sinh phóng xe lạng lách tốc độ cao mang theo kiếm

Thực hiện Kế hoạch về việc tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đã tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn.

Đồng thời, bố trí tuần tra kiểm soát ngoài giờ hành chính, ban đêm để kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp thanh - thiếu niên có biểu hiện đua xe, lạng lách đánh võng trên đường phố gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện hai nữ sinh, cùng sinh năm 2006, ở thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, có hành vi điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng, mang theo kiếm khi tham gia giao thông.

Tổ công tác đã lập hồ sơ, bàn giao 2 đối tượng cho Công an thị trấn Nham Biền xử lý theo quy định.

