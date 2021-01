Lộ mặt “đạo chích” vì... phóng xe nhanh

Chủ Nhật, ngày 31/01/2021 09:16 AM (GMT+7)

Khi CSGT yêu cầu lái xe đọc lại địa chỉ ghi trên GPLX và đăng ký xe, đối tượng ấp úng, không trả lời được...

Đối tượng Hiếu và tang vật tại thời điểm bị tổ công tác CSGT Lạng Sơn tạm giữ

Đại úy Nguyễn Văn Hải, cán bộ Trạm CSGT Tùng Diễn, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn kể, khoảng 19h45 tối 23/12/2020, tổ công tác do anh làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến QL1A, khi đến Km60 thì phát hiện xe mô tô BKS 12T1 - 107.81 do một nam thanh niên điều khiển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội với tốc độ cao có nhiều biểu hiện nghi vấn.

“Hôm đó, trời rất lạnh nhưng người này phóng rất nhanh. Trong đầu tôi chợt nảy sinh những nghi vấn. Sau đó, chúng tôi vượt lên, đi trước khoảng 2km nhưng vẫn thấy tài xế trên giữ nguyên tốc độ. Nhận định có thể đây là đối tượng đang say xỉn hoặc vận chuyển hàng cấm nên chúng tôi quyết định dừng xe kiểm tra”, Đại úy Hải nói.

Khi mới dừng xe, thanh niên vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, lại xuất trình được đầy đủ các loại giấy tờ liên quan như đăng ký xe, GPLX. Tuy vậy, chiếc xe dù không có chìa khóa nhưng vẫn nổ máy và vận hành bình thường.

Đặc biệt, GPLX hạng A1 mang tên Đàm Minh Vũ, trú tại huyện Tràng Định, Lạng Sơn, trong khi giấy đăng ký xe mô tô lại mang tên Đàm Văn Quang. Ảnh trong GPLX cũng có nhiều điểm nhận dạng không giống với người đang đứng trước mặt.

Khi CSGT yêu cầu lái xe đọc lại địa chỉ ghi trên GPLX và đăng ký xe nhưng đối tượng lại ấp úng, không trả lời được.

Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi áo của đối tượng có cất giấu 1 bộ vam phá khóa chữ T, 2 đầu vam đã được mài nhọn, 1 cờ lê.

Trước những tang vật thu được, đối tượng buộc phải khai nhận tên là Triệu Văn Hiếu (28 tuổi, trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn). Chiếc xe mô tô trên là do y lấy trộm tại ký túc xá Trường Cao đẳng Y Lạng Sơn vào lúc 19h cùng ngày. Bộ giấy tờ xe và GPLX trên là hồ sơ chủ xe để sẵn trong cốp xe nên Hiếu đã đưa cho CSGT kiểm tra.

Tiếp tục đấu tranh và xác minh đối tượng, Trạm CSGT Tùng Diễn còn phát hiện trước đó đối tượng còn trộm một mô tô khác tại địa bàn TP Lạng Sơn; đơn vị đã liên hệ với chủ phương tiện bị mất trộm để hướng dẫn các thủ tục khai báo, nhận lại tài sản.

“Chủ xe là sinh viên Trường Cao đẳng Y Lạng Sơn. Điều bất ngờ là nam sinh này còn chưa biết mình đã bị mất xe máy vì đang đi thực tập tại bệnh viên trong khi xe vẫn để ở phòng trọ”, Đại úy Hải kể.

Tại cơ quan công an, Triệu Văn Hiếu đã khai ra đồng phạm và người tiêu thụ xe gian của gần 10 vụ trộm cắp xe máy do y gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, Hiếu cũng đã từng có tiền án vì trộm cắp xe máy và mới được ra tù một thời gian ngắn.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/lo-mat-dao-chich-vi-phong-xe-nhanh-d494168.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/lo-mat-dao-chich-vi-phong-xe-nhanh-d494168.html