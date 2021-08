Phóng xe đuổi nhau sau xô xát, nam thanh niên rơi xuống mương nước tử vong

Thứ Bảy, ngày 28/08/2021 07:40 AM (GMT+7)

Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đang điều tra vụ việc nam thanh niên tử vong dưới mương nước cạnh quốc lộ 10 do bị va chạm trong lúc xô xát.

Ngày 27/8, Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng thông tin, đơn vị đang điều tra vụ việc nam thanh niên tử vong dưới mương cạnh Quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Việt Tiến.

Hiện trường vụ việc

Theo đó, khoảng 6h30 ngày 23/8, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 1 người chết ở dưới mương cạnh Quốc lộ 10, địa phận xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo.

Ngay lập tức, Công an huyện Vĩnh Bảo đã phân công lực lượng xuống hiện trường tiến hành thực hiện các hoạt động điều tra ban đầu.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Quang Huy (SN 2004, ở An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Qua công tác điều tra, xác minh, Công an huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan để làm việc.

Kết quả điều tra xác minh ban đầu, tối ngày 22/8, Lương Văn Tuyến (SN 2005, ở thôn Lác, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo) có tổ chức sinh nhật ăn uống tại nhà của Tuyến, tại đây có Trần Đình Dương (SN 2005), Phạm Trung Tài (SN 2005), Phạm Xuân Huy (SN 2005), Trần Quang Huy (SN 2005), Đoàn Việt Quang (SN 2005), Vũ Văn Quân (SN 2005), Nguyễn Quang Huy (SN 2004), Phạm Đình Nam (SN 2005), Vũ Viết Hậu (SN 2005) cùng ở xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo.

Sau khi ăn xong, Nam và Hậu đi về trước, có thêm Khải và Tuấn ở thôn Lác, xã Giang Biên là bạn của Tuyến đến.

Sau đó, cả nhóm rủ nhau đi lên bờ hồ thị trấn Vĩnh Bảo chơi, cả nhóm đi 4 xe máy gồm: xe Sirius BKS 16P4-4206 do Tuyến điều khiển xe chở Dương và Nguyễn Quang Huy; xe Cub do Quang điều khiển chở Tài; xe Wave 50cc do Quân điều khiển chở Phạm Xuân Huy; xe AirBlade do Tuấn điều khiển chở Khải và Trần Quang Huy.

Khi đi qua đường 20/8 bờ hồ thị trấn Vĩnh Bảo thì gặp nhóm thanh niên khác gồm: Vũ Hồng Sơn (SN 2005), Phạm Bảo Duy (SN 2005), Phạm Thành Trung cùng ở xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo; Nguyễn Đức Nam (SN 2005), Đỗ Huy Hiệp (SN 2006) cùng ở xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo và Tô Thành Long (SN 2005) ở xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo đang đứng ở bờ hồ.

Nhóm 4 xe của Nguyễn Quang Huy tiếp tục đi về ngã 3 Tân Liên, khi đi đến khu vực cầu Tây trên Quốc lộ 10 thì nhóm của Vũ Hồng Sơn phóng xe vượt lên xe của nhóm Nguyễn Quang Huy rồi nhóm của Sơn dừng lại bên vệ đường trước đèn tín hiệu giao thông ngã 3 Tân Liên để Sơn đi vệ sinh.

Thấy vậy, Nguyễn Quang Huy nghi ngờ nhóm của Sơn chặn đầu đánh (do Nguyễn Quang Huy và Vũ Hồng Sơn có mâu thuẫn với nhau từ trước) nên bảo Tuyến dừng xe, Nguyễn Quang Huy và Dương xuống nhặt gạch (Nguyễn Quang Huy cầm 2 viên, Dương cầm 1 viên) rồi cùng lên xe.

Tuyến tiếp tục điều khiển xe đi về trước, khi đi qua nhóm của Vũ Hồng Sơn thì Dương và Huy cùng ném gạch về phía nhóm Sơn rồi bỏ chạy về phía trước và dừng lại trước đó một đoạn.

Sau đó, nhóm của Sơn lại phóng xe vượt qua nhóm của Nguyễn Quang Huy, Phạm Bảo Duy trong nhóm của Sơn có ném gạch về phía nhóm Nguyễn Quang Huy rồi phóng xe bỏ chạy đến lối mở sang đường tại Quốc lộ 10.

Lúc này nhóm của Nguyễn Quang Huy phóng xe đuổi theo, Quang điều khiển xe Cup chở Phạm Trung Tài phóng xe đi trước, còn Tuyến điều khiển xe Sirius chở Dương và Nguyễn Quang Huy theo sau.

Khi đến gần lối mở sang đường Quốc lộ 10 (lối mà nhóm của Sơn vừa đi sang) thì có một xe container đi đến khiến Quang không sang đường được, Quang điều khiển xe đi lên phía trước và dừng xe lại ở phần đường ngoài cùng bên phải theo hướng Thái Bình - Hải Phòng, lúc này xe của Tuyến đi đến, do không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát nên đã đâm vào đuôi xe Cub do Quang điều khiển.

Sau khi va chạm, Tuyến, Dương và xe mô tô Sirius BKS 16P4-4206 văng về phía trước, Nguyễn Quang Huy rơi xuống mương nước giáp Quốc lộ 10; còn Quang, Tài và xe Cub đổ ngã tại chỗ.

Tuyến dựng xe Sirius lên chở Dương đi về gần cây xăng Vĩnh An do choáng quá nên dừng lại, lúc này 2 xe còn lại trong nhóm của Nguyễn Quang Huy đi đến gặp Quang, Tài, cả nhóm nói chuyện với nhau và hỏi về Nguyễn Quang Huy nhưng không ai biết Huy ở đâu, rồi cả nhóm ra về.

Hiện, Công an huyện Vĩnh Bảo đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.

