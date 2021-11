Số phận 6 "dân chơi" bay lắc trong quán karaoke sau khi chủ quán bị truy nã

Thứ Ba, ngày 09/11/2021 11:00 AM (GMT+7)

Lực lượng Công an kiểm tra quán karaoke Top New, có địa chỉ tại xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, Hà Nội đã phát hiện 24 đối tượng đang bay lắc, qua test nhanh tất cả đều dương tính với chất ma tuý.

Theo điều tra, khoảng 0h30 ngày 12-4-2021 Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý - CATP Hà Nội kiểm tra quán karaoke Top New, có địa chỉ tại xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, phát hiện 2 phòng đang có khách sử dụng ma tuý với tổng số 24 đối tượng gồm 10 nam, 14 nữ. Qua test nhanh, cơ quan Công an xác định 24/24 đối tượng dương tính với ma tuý.

Đối tượng Nguyễn Tiến Long

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội vừa hoàn thành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 6 bị can về 3 tội danh mua bán, chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Tiến Long (SN 1990), quê Phú Thọ, Nguyễn Văn Tiến (SN 1998), trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; Phùng Nghĩa Đạt (SN 2000), trú tại xã Thái Hoà; Phan Duy Khánh (SN 1987), trú tại xã Cổ Đô, huyện Ba Vì; Nguyễn Hoài Nam (SN 1995), ở tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm và Trần Nho Tỉnh (SN 1990), trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Tổ công tác thu giữ tang vật đĩa sứ, 1 ống hút và tinh thể màu trắng, giám định kết luận chứa 0,522 g ketamine.

Cơ quan Công an tiến hành khám nơi ở của Nguyễn Tiến Long là nhân viên của quán đã thu giữ một lượng lớn ma tuý, 4 quyển hoá đơn và hàng chục triệu đồng.

Qua lời khai của các đối tượng cùng tài liệu thu thập, cơ quan Công an xác định Long đã mua bán trái phép 0,358 g MDMA; 8,536 g ketamine và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với chủ quán Phùng Nghĩa Bình về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý; khởi tố Phan Duy Khánh về tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý; Nguyễn Hoài Nam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Nho Tỉnh về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Riêng chủ quán Phùng Nghĩa Bình đã bỏ trốn, đã bị Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã. Công an TP Hà Nội kêu gọi đối tượng Phùng Nghĩa Bình đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật, đồng thời đề nghị ai khi người dân phát hiện nơi đối tượng Bình lẩn trốn báo cơ quan Công an gần nhất.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/so-phan-6-dan-choi-bay-lac-trong-quan-karaoke-sau-khi-chu-quan-bi-truy-na...Nguồn: https://anninhthudo.vn/so-phan-6-dan-choi-bay-lac-trong-quan-karaoke-sau-khi-chu-quan-bi-truy-na-post485972.antd