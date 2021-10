Đột kích "tiệc" ma tuý với gần 30 nam nữ bay lắc trong nhà hàng sang trọng

Thứ Sáu, ngày 29/10/2021 20:00 PM (GMT+7)

Kiểm tra một nhà hàng tại Thừa Thiên Huế, Công an phát hiện 21 khách nam và 8 tiếp viên đang bay lắc, sử dụng ma túy. Quản lý và nhân viên DJ của nhà hàng cũng dương tính với ma túy.

Qua công tác nắm bắt địa bàn và từ nguồn tin quần chúng, lúc 1 giờ 30 ngày 29-10, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) và Công an P.Xuân Phú (TP.Huế) kiểm tra hành chính nhà hàng K&K (nhà hàng sang trọng, ở số 51 Lê Viết Lượng, P.Xuân Phú, TP.Huế) do bà Nguyễn Thị Như Ý (SN 1994; ngụ xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) làm chủ.

Nhà hàng K&K (51 Lê Viết Lượng, P.Xuân Phú, TP.Huế, Thừa Thiên Huế) do bà Nguyễn Thị Như Ý (SN 1994) làm chủ.

Công an phát hiện 29 thanh niên nam nữ đang bay lắc tại 3 phòng của nhà hàng, có sử dụng ma túy; thu giữ tang vật gồm nhiều viên nén, gói nilon chứa ma túy các loại có tổng khối lượng 4,9685g, các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, dàn loa, nhà phục vụ bay lắc.

Qua thử test nhanh, có 20 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Ngoài ra, quản lý và 1 nhân viên DJ của nhà hàng là những người phục vụ 29 khách bay lắc trên cũng dương tính với ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, cùng nhau góp tiền mua ma túy từ một đối tượng chưa rõ lai lịch để sử dụng và gọi thêm 8 nữ tiếp viên đến cùng bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Công an TP.Huế đã đưa các đối tượng về trụ sở tạm giữ để phục vụ điều tra; củng cố hồ sơ để xử lý về các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và xử lý chủ nhà hàng có dấu hiệu tổ chức, chứa chấp cho các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng nữ là các tiếp viên phục vụ khách thác loạn, ma túy.

Các đối tượng nam.

