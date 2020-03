Say thuốc lào, người đàn ông mất luôn xe máy lẫn đồ nghề

Thứ Tư, ngày 04/03/2020 14:48 PM (GMT+7)

Dựng xe bên ngoài chung cư để hút thuốc lào, anh L. trở ra thì phát hiện chiếc xe máy cùng điện thoại, usb phục vụ công việc để trong ba lô "không cánh mà bay".

Khu vực nơi anh L. đỗ xe để đi hút thuốc lào.

Ngày 4/3, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang xác minh, làm rõ vụ việc anh N.H.L (34 tuổi, ở tòa 18T2 Golden An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) trình báo anh vừa mất chiếc xe máy và một ba lô trong đó có nhiều tài sản, giấy tờ quan trọng.

Theo trình báo của anh N.H.L, khoảng 7h15 ngày 28/2, anh lấy xe ra khỏi hầm gửi xe của toà nhà 18T2 Golden An Khánh và đỗ xe cạnh lối ra. Trên xe máy, anh L. có để một chiếc ba lô bên trong có 1 điện thoại thông minh, nhiều USB và các giấy tờ quan trọng như bằng lái xe ô tô, xe máy.

Cửa hiệu cắt tóc nơi anh Liệu hút thuốc lào cách nơi đỗ xe khoảng 4 - 5 mét.

"Từ chỗ ngồi hút thuốc và xe tôi cách hàng rào sắt là 4 - 5 mét, quan sát xe rất rõ. Trong lúc tôi hút thuốc lào có say khoảng 1 - 2 phút, sau đó tôi có nghe tiếng xe máy nổ nhưng khi mắt nhìn rõ thì không thấy xe đâu. Tôi đến công an xã An Khánh trình báo và các anh đã xuống hiện trường kiểm tra", anh L. cho hay.

Theo anh L., anh đã xem camera an ninh của tòa nhà nhưng tại vị trí nơi anh đỗ xe không có camera. Số tài sản anh L. bị mất có tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức. cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo của anh L. về việc mất trộm tài sản có nội dung như trên và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

