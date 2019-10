Bắt nhóm nghiện ma tuý, phát hiện đường dây trộm xe máy

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019 11:50 AM (GMT+7)

Kiểm tra nơi ở của một nhóm thanh niên nghiện ma tuý, công an phát hiện nhiều xe máy bị mất trộm.

Tin ngắn Sự kiện:

Các đối tượng nghiện bị bắt

Ngày 27/10, Công an TX.Dĩ An đã tạm giữ 10 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, lực lượng công an Tx Dĩ An phát hiện tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Tươi, KP.Tân Phước, phường Tân Bình, TX.Dĩ An do Trần Đình Cảnh (42 tuổi, quê Nam Định làm chủ có nhiều đối tượng nghiện ma tuý thường xuyên lui tới có biểu hiện bất minh.

Lực lượng công an kiểm tra phát hiện các xe nghi bị trộm

Khoảng 16g ngày 24/10, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Tx Dĩ An kiểm tra căn nhà nói trên phát hiện Cảnh và Nguyễn Đắc Vượng (31 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng 8 đối tượng khác đang có dấu hiệu phê ma tuý.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong nhà này có 08 xe máy các loại không có giấy tờ cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.