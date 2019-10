Cho vay tiền rồi bắt con nợ đi trộm xe máy bán trả

Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Thị Tuyết Trinh (38 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 2h15’ rạng sáng 9-10, Công an huyện Tân Châu nhận tin báo của người dân về việc, xảy ra vụ trộm xe máy 52F6- 9194 của anh Lâm Phi L. (26 tuổi, ngụ ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu). Từ các dấu vết để lại hiện trường, Công an đã bắt giữ Trinh về hành vi trên.

Tại cơ quan Công an, Trinh thừa nhận trộm chiếc xe của anh L. Trinh sống cùng với 6 đồng bọn khác tại một nhà trọ ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. Sau nhiều giờ truy tìm, Công an đã bắt được Nguyễn Văn Lợi (SN 2002), Nguyễn Thị Tuyền (SN 2004), Lê Văn Nhí (SN 2002, ngụ Đồng Tháp), Lê Thị Ngọc Huyền (SN 2007) và Lê Thị Hồng Trắng (SN 2003, con ruột của Trinh) và Đỗ Văn Trọng (SN 2003, cùng ngụ Tây Ninh). Công an cũng thu giữ thêm 5 xe máy mà các đối tượng trộm trước đó.

Qua điều tra, Trinh còn khai nhận, đối tượng thường xuyên qua casino ở Campuchia đánh bạc. Gần đây, Trinh tìm gặp những người chưa thành niên, trẻ em sống lang thang, rồi Trinh thuê nhà trọ đưa họ về cùng trọ. Hàng ngày, Trinh cho ăn uống, cho vay tiền. Sau nhiều ngày, Trinh sẽ đòi lại tiền.

Do không có tiền trả nợ, người chưa thành niên, trẻ em sống lang thang phải đi trộm xe máy. Sau đó, Trinh sẽ cùng với Lợi, Nhí mang xe tiêu thụ. Số tiền bán xe được, Trinh giữ hết để trừ vào tiền nợ, số dư còn lại sẽ chi vào ăn uống hàng ngày của nhóm.

Với thủ đoạn như trên, từ cuối tháng 8 đến nay, cả nhóm đã gây ra 8 xe vụ trộm khác ở các huyện gồm, Tân Châu, Dương Minh Châu, Gò Dầu. Được biết, trong nhóm này, Lợi và Nhí là 2 người nghiện ma túy.