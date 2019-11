Nghệ sĩ Hồng Tơ bị phạt 50 triệu đồng vì đánh bạc

Thứ Sáu, ngày 29/11/2019 16:31 PM (GMT+7)

Sau 1 ngày nghị án, chiều 29/11, TAND TP.HCM đã tuyên án các bị cáo trong vụ án “Đánh bạc” xảy ra tại quán cà phê của nghệ sĩ Hồng Tơ. Ông cũng là người tham gia “chiếu bạc” này và bị đưa ra xét xử.

Các bị cáo trong vụ án.

Nhận định về hành vi của Cao Văn Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ) và 5 người khác, HĐXX cho rằng đã xâm phạm đến trật tự xã hội, là mầm mống gây ra tội phạm khác. Theo HĐXX, các bị cáo dù biết đây là hành vi bị nghiêm cấm nhưng vẫn tham gia, do đó cần phải xử nghiêm để răn đe.

Tuy nhiên, xét việc các bị cáo có thân nhân tốt, phạm tội lần đầu và thành khẩn khai báo, cũng như tỏ rõ sự ăn năn, hối lỗi về hành vi gây ra nên HĐXX thấy cần được xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đối với bị cáo Cao Văn Tơ, HĐXX xác định là người rủ các bị cáo khác tham gia, do vậy cần tuyên mức phạt cao nhất. Từ các lập luận trên tòa quyết định phạt ông Tơ 50 triệu đồng, các bị cáo còn lại bị phạt 20 triệu đồng mỗi người. Đây là mức phạt cao hơn so với đề nghị của VKS trước đó là từ 30-40 triệu đồng đối với ông Tơ.

Trong quá trình xét xử, nghệ sĩ Hồng Tơ nhiều lần bày tỏ hối hận về sự việc này. Ông cũng cho rằng vì sự chủ quan của mình mà khiến hình ảnh bị ảnh hưởng, làm xã hội mất an ninh trật tự. Trong lời nói sau cùng Hồng Tơ cho biết cảm thấy rất day dứt và hứa sẽ làm việc để chuộc lại lỗi lầm. Nghệ sĩ này xin HĐXX cho mức án nhẹ nhất vì đang ở cảnh “cha già con mọn”.

Theo cáo trạng, vào lúc 14h30 ngày 17/4, Công an đã bắt quả tang Hồng Tơ, Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đánh bạc tại một quán cà phê (cũng là nhà của Hồng Tơ) trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ 15 triệu đồng cùng nhiều vật dụng để đánh bạc như các hột xí ngầu (xúc xắc), 3 bộ bài…

