Ông trùm Nam “ngọ” và đường dây đánh bạc qua mạng hơn 1.600 tỷ đồng

Chủ Nhật, ngày 18/08/2019 10:00 AM (GMT+7)

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền khủng hơn 1.600 tỷ đồng. Kẻ cầm đầu đường dây này là Hoàng Lại Nam “ngọ”, một giang hồ có số má, có tiếng tăm cả trong Nam, ngoài Bắc…

Là một “ông trùm” với 2 tiền án, 5 tiền sự về các hành vi gây rối trật tự công cộng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…, Hoàng Lại Nam (tức Nam “ngọ”) vừa có cái liều lĩnh, bặm trợn nhưng cũng lại hết sức tinh khôn với nhiều mưu mẹo, để đối phó với lực lượng chức năng.

Từ bé, Nam “ngọ” (SN 1978, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội) đã như con ngựa bất kham. Không chịu khó học hành, Nam nhanh chóng nhập vào đám lưu manh bụi đời và bị Công an quận Hai Bà Trưng cảnh cáo về hành vi cố ý gây thương tích khi mới 15 tuổi. Nam "ngọ" đã gây không ít ân oán với nhiều giang hồ và từng tạo tiếng vang bằng việc thanh toán một tay "giang hồ đất Cảng" - Đào Xuân Nam (tức Nam "con", SN 1982, trú ở xã Bát Tràng, huyện An Lão, TP Hải Phòng).

Vụ việc khiến Nam “ngọ” dính một phát đạn thấu ngực và vài vết thương ở mạng sườn. Thoát chết sau trận đụng độ với Nam "con", Nam "ngọ" biết rằng khó có thể ở lại Hà Nội. Đầu tiên, hắn chuyển địa bàn làm ăn lên Lạng Sơn bằng việc thành lập công ty chuyên sản xuất gạch Tuynel ở thị trấn Na Dương (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn).

Tháng 4-2013, do va chạm, Nam “ngọ” đã dùng gạch gây thương tích nặng cho một lái xe chở gạch và trốn biệt tăm. Sau quyết định truy nã của Công an huyện Lộc Bình, ngày 13-12-2015, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Sau khi bị bắt, đối tượng khai báo không thành khẩn, không hợp tác với Cơ quan điều tra, tỏ ra không bình thường và cho rằng mình bị bệnh tâm thần.

Trong Biên bản giám định pháp y tâm thần số 98/GĐPYTT ngày 11-8-2014 của Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận: Khi gây án Hoàng Lại Nam đủ năng lực nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi…

Từ năm 2016 đến nay, lợi dụng thời gian được cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can để chữa bệnh về tâm thần, Hoàng Lại Nam cầm đầu đường dây tổ chức cầm đồ, đòi nợ thuê, cá độ bóng đá và lô đề.

Trong thời gian nửa đầu năm 2019, mặc dù không có nghề nghiệp ổn định, lại là người đang “có bệnh” nhưng Hoàng Lại Nam lại tỏ ra là một người giàu có, chịu chơi khi đưa vợ con đi du lịch khắp trong, ngoài nước. Ngoài các chuyến nghỉ dưỡng ở châu Âu với chi phí đắt đỏ, Nam còn tậu nhiều xe ôtô hạng sang cùng biệt thự tại Hà Nội.

Mọi hoạt động của Nam đều rơi vào tầm ngắm của lực lượng Công an. Tháng 6 năm 2019, Phòng hướng dẫn điều tra và tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), lập chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Hoàng Lại Nam cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Lại Nam đã móc nối với đối tượng ở nước ngoài để đánh bạc và tổ chức cho các đối tượng ở trong nước trên mạng internet, thông qua trang web www.b8ag.com và www.bong88.com.

Theo đó, Nam cầm đầu hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp siêu tổng đại lý. Từ đây, đối tượng thực hiện chia nhỏ các tài khoản của mình cho nhiều hệ thống đại lý cấp dưới. Các đại lý cuối cùng chia, tạo tài khoản con bạc tham gia đánh bạc, đặt cược cá độ bóng đá tại các trang mạng trên.

Cấp siêu tổng đại lý, tổng đại lý, đại lý có thể theo dõi trận, kèo, lượng tiền đánh bạc của con bạc cũng như lịch sử truy cập thời gian, địa chỉ IP truy cập. Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2019, tổng số tiền đánh bạc của các con bạc trong đường dây của Hoàng Lại Nam đã lên tới con số 1.600 tỷ đồng.

Đối tượng Hoàng Lại Nam và tang vật bị thu giữ.

Thiếu tá Bùi Thế Ngọc, điều tra viên tham gia trực tiếp vào chuyên án cho biết, Hoàng Lại Nam cùng các đối tượng chính trong đường dây này thường liên lạc đánh bạc qua các phần mềm, mạng xã hội.

Nam đứng ra chỉ đạo và trao quyền trực tiếp thực hiện cho những người thân cận của mình, trong đó có hai đối tượng Nguyễn Thị Ngà (SN 1991, ở với Nam) và một đối tượng khác tên là Tuấn Anh (cả 2 đều là em họ của Nam). Hoàng Lại Nam là người rất cảnh giác và trong quá trình đeo bám đối tượng cho thấy, do sở hữu chuỗi các cửa hàng cầm đồ do người khác đứng tên, Nam có thể sử dụng và thay đổi nhiều xe ôtô làm phương tiện đi lại.

Thậm chí, nhiều lần đang đi ôtô, đối tượng bất ngờ dừng lại nhảy "xe ôm" hoặc đang điều khiển xe nhưng bất ngờ dừng vào lề đường quan sát; thấy không có động tĩnh gì mới tiếp tục đi.

Để tránh bị kiểm soát cũng như các tình huống bất ngờ, Nam chọn sống ở biệt thự đơn lập tại khu vực quận Long Biên, Hà Nội. Vì ở đây không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận được, bởi an ninh được kiểm soát tốt.

Để thu hút người chơi, đối tượng cho phép các con bạc có thể thoải mái chơi trước, trả tiền sau và chỉ đạo đàn em chỉ giao dịch bằng tiền mặt qua một số đối tượng trung gian, không sử dụng tài khoản ngân hàng.

Điều này gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra, nắm tình hình cũng như củng cố chứng cứ, tài liệu. Thiếu tá Bùi Thế Ngọc cho biết thêm, mặc dù là đơn vị trẻ, mới thành lập một năm, song với quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng hướng dẫn điều tra và tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài, cuối tháng 7-2019, đơn vị đã đủ chứng cứ bắt giữ Nam.

Lần lượt sau đó, đơn vị phối hợp với Công an các địa phương bắt giữ các đối tượng khác, thu nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc của đường dây này. Ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc, trong đó có Nam, Hiển, Ngà; 6 bị can khác cũng bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Nam "ngọ" bắt đầu giở "bài bẩn" bằng việc giả điên, la hét, chửi bới ầm ĩ, hỏi gì cũng "không biết", "không nhớ". Sau đó đối tượng tiếp tục giở màn… Chí Phèo bằng cách bôi đầy chất thải lên người. Tuy nhiên, các trinh sát đã thuộc lòng "bài" của Nam.

Theo tài liệu của các trinh sát, Nam tổ chức đánh bạc với hình thức người chơi đặt tiền từ một triệu đồng đến cả trăm triệu đồng cho mỗi kèo của trận bóng đá ở các giải đấu trên thế giới.

Trong số các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này phải kể đến Nguyễn Thanh Sơn (SN 1965, trú tại phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Trần Anh Minh (SN 1970, ở phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là những đối tượng đánh bạc có những kèo của một trận đấu với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng.

Các mảng công việc trong đường dây được Nam phân công rất rõ ràng; theo đó, Nguyễn Thị Thanh Ngà được Nam hoàn toàn tin tưởng giao cho phụ trách về tài chính. Cứ thứ hai hoặc thứ ba hàng tuần, Ngà sẽ thực hiện báo cáo sổ sách số tiền thắng-thua từ các đại lý, để chuyển tiền gốc trả cho nhà cái ở nước ngoài và giữ lại khoản chênh lệch.

Nam cho Ngà đứng tên căn nhà mặt phố trị giá hàng chục tỷ đồng, xe ôtô hạng sang và tiền chu cấp hàng tháng cùng một số bất động sản khác. Đặng Văn Hiển (SN 1981, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) là bạn thân và cũng là người phụ trách toàn bộ mảng kỹ thuật cũng được Nam giao cho cầm cái một tài khoản tổng và hưởng lợi nhuận từ tài khoản này.

Cơ quan điều tra cũng xác định, có hàng chục tổng đại lý, đại lý nhỏ và chỉ tính riêng tài khoản do Hoàng Lại Nam trực tiếp tổ chức đã có khoảng 300 “khách ruột”.

Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của những người khác có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này.