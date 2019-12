Truy nã con trai Phó trưởng công an huyện vì tổ chức đánh bạc trong rừng

Thứ Ba, ngày 10/12/2019 21:00 PM (GMT+7)

Sau khi tổ chức đánh bạc trong rừng bị công an phát hiện, con trai của một phó trưởng công an huyện bị truy nã.

Nhóm đối tượng đánh bạc. Ảnh: báo Thanh niên.

Ngày 10/12, thượng tá Vũ Bình Long, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ký quyết định truy nã đối với Ngô Xuân Quyền (SN: 1992, ngụ huyện Xuyên Mộc), Hồ Văn Nhật (SN: 1989, trú xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) và Bùi Hoàng Trung (SN: 1987, trú thị trấn Phước Bửu) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Bất kỳ ai cũng có quyền bắt giữ và giải ngay ba bị can trên đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo số điện thoại 0254.3858.743.

Ngô Xuân Quyền, là con trai của Đại tá Ngô Xuân Huyền - Phó trưởng Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đó, công an tỉnh cũng đã bắt giữ các đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.

Vào cuộc điều tra, mới đây, công an đã bắt giữ các đối tượng tham gia đánh bạc, đồng thời truy tìm các đối tượng khác.

