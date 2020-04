Sau tiếng thét lớn, phát hiện đôi nam nữ thương vong trong ki-ốt bán hàng

Thứ Năm, ngày 02/04/2020 15:55 PM (GMT+7)

Nghe tiếng la hét, người dân kiểm tra phát hiện một cặp nam nữ trung niên nằm bất động trong căn phòng khóa trái cửa.

Hiện trường vụ án

Ngày 2/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án mạng làm một người chết, một người nguy kịch xảy ra ngày 31/3, tại một căn nhà trọ thuộc phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, do đối tượng Nguyễn Văn Huệ (55 tuổi, HKTT An Giang) gây ra.

Bước đầu xác định nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Huệ và bà L.T.N.A (54 tuổi, trú TP.Thủ Dầu Một) có quen biết với nhau. Ngày 31/3, bà A. đến ki ốt của Huệ chơi và ở lại đây.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, một số người dân sống tại khu nhà trọ nghe tiếng la hét lớn từ ki-ốt của Huệ. Khi tới kiểm tra thì thấy căn ki ốt khóa trái cửa. Nhìn qua khe cửa, người dân phát hiện Huệ và bà A. nằm bất động dưới nền nhà có nhiều vết máu nên đã báo công an.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Tại hiện trường, bà A. đã tử vong, đối tượng Huệ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Lực lượng công an thu giữ một con dao là hung khí liên quan đến vụ án.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/sau-tieng-thet-lon-phat-hien-doi-nam-nu-thuong-vong-trong-ki-...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/sau-tieng-thet-lon-phat-hien-doi-nam-nu-thuong-vong-trong-ki-ot-ban-hang-1075028.html