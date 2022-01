Sau khi tòa tuyên y án, 1 bị cáo lao người vào dòng xe trước cổng tòa án

Sau khi nghe tuyên y án, không chấp nhận kêu oan, một bị cáo đã lao thân vào dòng xe trước cổng tòa.

Chiều 13-1, sau hơn 1 ngày xét xử phúc thẩm vụ án "chém người trong đêm", Tòa án tỉnh Cà Mau đã tuyên y án sơ thẩm, không chấp nhận kháng cáo kêu oan của cả 4 bị cáo.

Bị cáo Long chạy thí người vào dòng xe trước Tòa án tỉnh Cà Mau ngay sau khi tòa tuyên y án. Ảnh: Trần Vũ

Cụ thể, Tòa tuyên bị cáo đầu vụ là Đặng Hữu Thời 7 năm 6 tháng tù giam. Nguyễn Hoài Nam 6 năm 6 tháng tù. Lê Phước Trung, 5 năm 6 tháng tù. Và Lâm Hải Long 4 năm tù. Tất cả cùng bị tuyên phạm tội cố ý gây thương tích.

Ngay sau khi tòa tuyên án, các bị cáo kêu vang trong phòng xử án "oan ức quá". Và khi ra khỏi cổng Tòa án, bị cáo Lâm Hải Long đã lao người vào dòng xe đang chạy trên đường Phan Ngọc Hiển, phường 5, TP. Cà Mau. Long đã ngã xuống đường, ngất xỉu và được người nhà đưa đi cấp cứu.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đêm 14 rạng sáng 15-3-2015, hai bên đầu cầu Lương Thế Trân, Cà Mau xảy ra 2 vụ chém 3 người đi bộ.

Đặng Hữu Thời, Trần Văn Tổng và Trần Quốc Đẳng bị chém phía đầu cầu Lương Thế Trân bên huyện Cái Nước khi đang đi bộ. Sau đó vài chục phút, 3 người đi bộ khác là Nguyễn Quốc Toàn, Lê Hoàng Khen và Hồ Minh Tiến bị chém phía đầu cầu bên kia, thuộc địa phận TP. Cà Mau.

Cả hai nhóm bị chém này đều khai đang đi bộ thì có một nhóm 7, 8 người đi trên nhiều xe máy chạy đến chặn đầu rồi chém.

Khi HĐXX nghị án, các luật sư làm tư tưởng cho các bị cáo bình tĩnh, không manh động dù kết quả thế nào. Ảnh: Trần Vũ

Hai bên cùng tố giác nhưng nhóm của Toàn, Khen, Tiến được Công an TP. Cà Mau thụ lý và khởi tố vụ án. Nhóm của Thời, Tổng, Đẳng đã tố giác gần 7 năm qua nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Đặng Hữu Thời bị thương nhiều nhất đề nghị giám định nhưng chưa được cơ quan chức năng chấp nhận.

Trong vụ án do Công an thành phố Cà Mau khởi tố, Thời được xác định là bị can đầu vụ. Diễn biến vụ án được các cơ quan tố tụng Cà Mau kết luận Thời sau khi bị nhóm người chém nhầm đã gọi đồng bọn đi trả thù. Khi thấy Toàn, Khen, Tiến đang đi bộ thì Thời bảo đồng bọn tấn công bằng mã tấu và 2 cây tràm khô.

Toàn bị thương tích 40%, Tiến bị thương tích 11%, còn Khen có bị thương nhưng không giám định.

Ban đầu, Công an tạm giữ 7 người, nhưng sau đó khởi tố 5 người là Đặng Hữu Thời, Lâm Hải Long, Lê Phước Trung, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Duy Anh. Tòa án TP. Cà Mau đã hai lần xét xử sơ thẩm, do có một lần bị hủy án. Trong đó, từng tuyên Nguyễn Duy Anh phạm tội. Tuy nhiên, sau đó, Nguyễn Anh Duy đã được đình chỉ điều tra.

Với 3 lần kháng cáo, các bị cáo đều kêu oan, cho rằng mình cũng là nạn nhân chứ không phải hung thủ. Bị cáo đầu vụ là Đặng Hữu Thời nói trước Tòa hôm 12-1-2022, rằng nếu động cơ chém người là trả thù nhóm vừa chém nhầm mình thì không thể chọn 3 người đi bộ mà chém. "Vì nhóm chém bị cáo đi trên nhiều xe máy, nhóm đó có đến 7, 8 người. Không có lý nào bị cáo lại trả thù 3 người đi bộ, không có đặc điểm gì giống nhóm người đã chém nhầm bị cáo trước đó"- Bị cáo Thời nói trong phần tranh luận.

Luật sư Trịnh Thanh Liệt đặt ra bối cảnh sự trùng hợp kỳ lạ, có vấn đề khi hai bên đầu cầu xảy ra 2 vụ chém nhầm vào 3 người đi bộ, chỉ cách nhau thời gian ngắn. Theo luật sư Liệt, lý ra phải gộp 2 vụ chém người này vào một vụ án để việc điều tra toàn diện hơn. Vì rất có khả năng đêm đó có một nhóm đi truy sát kẻ thù và đã gây ra hai vụ chém nhầm ở 2 đầu cầu này.

Trong hồ sơ vụ án thể hiện Thời bị chém đã la lên rằng mấy ông chém nhầm rồi. Một người trong nhóm đó có nói "nhầm rồi, rút thôi".

Các luật sư, các bị cáo còn đưa ra nhiều tình tiết để chứng minh đã truy tố oan, có dấu hiệu ép cung nhục hình. Tuy nhiên, HĐXX đã bác các lập luận đó và tuyên y án sơ thẩm.

