Bất ngờ tình tiết vụ đương sự định nhảy lầu tại tòa

Nguyên đơn: Gia đình cũng rất mệt mỏi Chiều 2-7, trao đổi với PV, phía nguyên đơn cho biết do tuổi già sức yếu nên có mời người đại diện thay mặt tham gia quá trình tố tụng (ông Quý sinh năm 1953, vợ sinh năm 1957 - PV). Tuy nhiên, do vụ án có nhiều vấn đề bị đơn đưa ra mà người đại diện không thể am hiểu hết nên ông mới đến dự tòa. Quá trình tham gia tố tụng, gia đình ông cũng rất mệt mỏi với các yêu cầu về tố tụng của phía bị đơn. Chẳng hạn tháng 3-2019, TAND TP.HCM từng có văn bản không chấp nhận việc bị đơn đề nghị rút vụ án lên TAND TP.HCM để xử sơ thẩm. Tháng 9-2019, luật sư của bị đơn cũng cho rằng thẩm phán của TAND quận Gò Vấp đang giải quyết vụ án không khách quan nhưng TAND TP.HCM đã bác ý kiến và không đồng ý lấy hồ sơ lên. H.Yến ghi ---------------------- Bà Trần Thị Mỹ Hiệp: “Sao lại đối xử với chúng tôi như vậy?” Bị đơn là ông Lê Văn Dư (ngụ quận Gò Vấp) nói: “Tôi từng có đề nghị thay đổi thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, vì sợ không khách quan nhưng yêu cầu này không được chấp nhận. Khi ra tòa, chúng tôi đưa ra nhiều bằng chứng nhưng HĐXX không lắng nghe. Mặc dù tại phiên tòa phúc thẩm, VKSND TP.HCM có kiến nghị hủy án để xét xử lại nhưng HĐXX đã không chấp nhận. Trước đó, VKSND quận Gò Vấp cũng đã có quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm. Việc tòa tuyên vô hiệu cả ba hợp đồng và trả lại tiền tại thời điểm mua là rất vô lý đến mức không thể chấp nhận. Vì uất ức nên vợ tôi đã chạy ra hành lang để nhảy lầu tự tử. Nhưng may thay có một nhà báo (tên Vũ) đứng đó can ngăn kịp thời nên vợ tôi mới giữ được tính mạng”. Bà Trần Thị Mỹ Hiệp (vợ ông Dư) nói: “Đất đó là nhà tôi vay tiền để mua, đã trả đầy đủ, có giấy tờ đàng hoàng. Gia đình tôi có làm cả đời cũng không thể trả hết nợ, tôi chỉ mong có một ngôi nhà cho chồng con tôi ở. Chồng tôi ngày xưa cũng đã đi ở đợ cho nhà ông Quý mà, sao lại đối xử như vậy? Tôi cám ơn cậu nhà báo đã ngăn tôi tự tử nhưng giá mà tôi chết thì tốt hơn!”. Minh Chung ghi