Sau khi giết người, nghi can mặc áo dân phòng cùng công an truy tìm hung thủ!

Ngày 2-4, thông tin PLO nắm được, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt được hung thủ sát hại bà cụ 75 tuổi.

Thanh niên sát hại bà cụ nhặt ve chai để cướp tiền. Ảnh: LA

Theo nguồn tin của PV, lực lượng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ một nam thanh niên tên H, nghi can sát hại bà cụ 75 tuổi (làm nghề nhặt ve chai) để cướp tiền.

Vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng ngày 30-3, tại một đoạn đường thuộc xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Cũng theo nguồn tin này, thanh niên tên H đang là thành viên của lực lượng dân phòng xã Phước Hòa. Bước đầu, xác định động cơ gây án là để cướp tiền; tuy nhiên, H vẫn chưa cướp được tiền đã bị người dân phát giác và phải bỏ chạy.

Trước đó, rạng sáng 30-3, người dân phát hiện thi thể bà cụ hơn 75 nằm bên vệ đường với nhiều vết đâm.

Nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Phú Giáo nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt được H.

Điều đáng nói là, H là một thành viên trong lực lượng dân phòng, đang làm việc tại xã Phước Hòa.

Sau khi gây án, người này vẫn có mặt tại xã để làm việc như bình thường, mặc áo dân phòng cùng công an truy tìm hung thủ gây án!.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]