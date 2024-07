Sau khi bắt trộm, chủ tiệm tạp hóa bị khởi tố tội cướp tài sản

Ngày 3-7, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông xác nhận Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thu Trang (47 tuổi, ngụ xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) để điều tra tội cướp tài sản.

Khu vực trung tâm xã Nhân Cơ. Ảnh: T.T

Cùng ngày, một lãnh đạo VKSND huyện Đắk R’lấp xác nhận viện đã phê chuẩn các quyết định của cơ quan công an cùng cấp.

Theo thông tin ban đầu từ VKSND huyện Đắk R'lấp, bà Trang là chủ tiệm tạp hóa ở xã Nhân Cơ. Gần đây, bà Trang phát hiện tiệm tạp hóa của mình bị mất trộm hàng hóa, chủ yếu là các cây thuốc lá điếu, nhưng không biết ai lấy trộm.

Khoảng 8 giờ ngày 17-6, bà NTM (38 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) chạy xe máy đến tiệm tạp hóa của bà Trang. Lợi dụng sơ hở, bà M lấy trộm hai cây thuốc lá điếu giấu vào cạp quần, dùng áo khoác phủ bên ngoài.

Khi bà M đi ra quầy thu ngân thì bị chủ tiệm tạp hóa là bà Trang phát hiện việc trộm thuốc lá. Lúc này, bà Trang dùng tay tát, đánh liên tiếp nhiều cái vào mặt của bà M.

Người làm của bà Trang dắt xe máy của bà M vào bên trong nhà kho rồi đóng cửa lại.

Sau đó, bà Trang yêu cầu bà M đưa ví rồi lấy 200.000 đồng cùng giấy tờ, chìa khóa xe, điện thoại di động của bà M rồi bỏ vào hộc bàn tại quầy thu ngân của tiệm.

Chủ tiệm tạp hóa nói với bà M: "Mày phải bồi thường cho tao 10 triệu, tao mới trả lại đồ cho mày".

Tiếp đó, bà Trang yêu cầu bà M viết bản tường trình sự việc, đồng thời viết thêm nội dung bà M phải bồi thường cho bà Trang 10 triệu đồng trong vòng hai tháng.

Khi viết tường trình xong, bà M nói với bà Trang: "Chị cho em xin lại điện thoại để em gọi con gái chuyển tiền cho chị” thì bà Trang đồng ý.

Sau đó, bà M gọi cho con gái, thông báo việc mình lấy trộm thuốc lá của bà Trang và bị đòi bồi thường 10 triệu đồng mới cho về.

Bà M cũng cung cấp số tài khoản ngân hàng của bà Trang để con gái chuyển tiền. Khoảng 12 giờ ngày 17-6, con gái bà M chuyển khoản 10 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng của bà Trang, ghi nội dung chuyển tiền là “Trả nợ cô Trang”. Sau khi chuyển tiền, con gái bà M chụp màn hình gửi cho mẹ qua Zalo.

Tiếp đó, bà Trang chụp hình bà M lại để "bốc phốt", rồi gọi điện thoại, tố giác hành vi của bà M đến Công an xã Nhân Cơ.

Trong quá trình công an điều tra vụ việc, bà Trang đã đến Công an xã Nhân Cơ đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Đến ngày 26-6, Công an huyện Đắk R’lấp khởi tố bà Trang về tội cướp tài sản.

