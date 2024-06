Hai thanh niên Hải Dương nghiện game cầm kiếm đe dọa nạn nhân cướp tài sản trong đêm

Khoảng 23h45 ngày 4/6, trên đường đi làm về, 2 người dân trú tại xã Thống Nhất (huyện Gia Lộc) bất ngờ bị 2 đối tượng chở nhau trên xe máy không BKS chặn đầu xe. Khi chặn xe của nạn nhân, đối tượng ngồi sau cầm theo một thanh kiếm (dài khoảng 40cm) đe đọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền, điện thoại. Khi lấy được chiếc điện thoại của nạn nhân, 2 đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hai đối tượng dùng hung khí cướp tài sản của nạn nhân trong đêm. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Thống Nhất nhanh chóng báo cáo, phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Gia Lộc triển khai lực lượng tiến hành xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định 2 đối tượng thực hiện hành vi trên là Vũ Minh Chiến (SN 2008, trú tại thị trấn Nam Sách) và Đỗ Minh Tú (SN 2006, ở xã Nam Hồng, cùng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào tối 4/6, Chiến và Tú điều khiển xe máy, mang theo kiếm từ huyện Nam Sách sang TP. Hải Dương chơi. Sau khi chơi hết tiền, các đối tượng bàn bạc, thống nhất chặn người gặp ở ngang đường để xin tiền hoặc lấy tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Được biết, cả 2 đối tượng đều đã bỏ học từ sớm, nghiện game và thiếu sự quản lý của gia đình. Hiện đối tượng Đỗ Minh Tú đang bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

