Sau gần nửa năm giết người, dựng hiện trường giả thì bị bắt

Ngày 17-4, theo thông tin của PLO, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Văn Nam (27 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền vào tháng 10-2023.

Bị can Nam sau khi gây án đã dựng hiện trường giả để che mắt công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ sáng 22-10-2023, người dân phát hiện ông Hồ Thanh Dũng (1966, quê Hậu Giang, đang đi làm thuê tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) tử vong trong phòng trọ ở đường Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Long Hải.

Ông Dũng tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên người phủ một tấm chăn. Tay trái ông Dũng như cầm vào dây điện, phía đầu dây cắm vào ổ điện. Hai chiếc điện thoại và nhẫn vàng của ông Dũng biến mất.

Đối tượng giết người dựng hiện trường giả sau khi sát hại người đàn ông để đánh lừa cơ quan chức năng. Ảnh: VKS

Sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã phối hợp với phòng Kỹ thuật Hình sự, công an huyện Long Điền và VKSND tỉnh, huyện Long Điền khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Ban đầu có giả thuyết đặt ra ông Dũng tự tử bằng dây diện. Tuy nhiên với kinh nghiệm phá án cùng những tài liệu khác, các đơn vị của công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho rằng đây là vụ án.

Đầu tháng 12-2023, công an huyện Long Điền khởi tố vụ án giết người sau đó chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT (phòng Hình sự) công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT đã xác lập chuyên án đấu tranh, truy tìm thủ phạm.

Việc xác định và bắt giữ Nam mất rất nhiều công sức và thời gian. Tuy nhiên, các trinh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ khác kiên trì, không quản ngày đêm xác minh, không bỏ sót một thông tin nào dù nhỏ nhất.

Đến đầu tháng 4-2024, các trinh sát phát hiện được một thông tin quan trọng và tạm giữ Nam. Sau nhiều ngày đấu tranh bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ, Cơ quan CSĐT xác định Nam là đối tượng giết người dựng hiện trường giả. Ngày 11-4, Nam đã được đưa đi để dựng lại hiện trường.

Qua điều tra bước đầu xác định, trước thời điểm ông Dũng tử vong, Nam vừa xin vào làm cùng nơi với ông Dũng. Nam tạm trú ở cách phòng trọ nhà ông Dũng không xa.

Đối tượng Phùng Văn Nam dựng hiện trường giả để che giấu hành vi giết người của mình. Ảnh: VKS

Vào đêm 21, rạng sáng 22-10, Nam gọi điện xin ông Dũng cho Nam ngủ nhờ và được ông Dũng đồng ý. Theo lời khai của Nam, khi ở trong phòng, Nam nằm xem điện thoại và ông Dũng có những biểu hiện sờ soạng cơ thể Nam.

Lúc này, Nam phản ứng, bực bội và đi ra nhà vệ sinh. Sau đó, Nam lợi dụng ông Dũng sơ hở đã đến phía sau dùng tay siết cổ ông Dũng.

Nghĩ nạn nhân đã tử vong, Nam tạo hiện trường giả như ông Dũng nằm và bị điện giật. Nam cắm ổ điện thấy ông Dũng bị giật xong xuôi Nam lấy hai điện thoại và nhẫn vàng của ông Dũng rồi bỏ đi.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định ông Dũng tử vong do điện giật trên cơ thể có tổn thương vùng cổ do chèn ép. Đầu tháng 12-2023, công an huyện Long Điền đã khởi tố vụ án giết người và chuyển hồ sơ cho công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nam để điều tra về tội giết người và cướp tài sản. Các quyết định này được VKSND tỉnh phê chuẩn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]