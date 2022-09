Sau cuộc rượu, 2 người đánh bạn nhậu tử vong

Cơ quan công an xác định Xuy và Suy đã ra tay sát hại nạn nhân C. sau cuộc nhậu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngày 13/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ly Se Xuy (SN 1984) và Phu Thó Suy (SN 1974, cùng trú tại thôn Tung Qua, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát) để làm rõ hành vi Giết người.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận tối 11/9, Xuy và Suy cùng với nạn nhân L.S.C (SN 1984, thường trú thôn Tung Qua, bị mù) ngồi uống rượu tại nhà riêng của Xuy. Đến khoảng 23h, giữa Xuy và anh C. xảy ra mâu thuẫn. Anh C. đi ra ngoài nhặt 1 cây gậy cùng 1 hòn đá rồi đi vào nhà, vừa đi vừa chọc gậy xuống nền nhà để xác định phương hướng thì chọc vào chân Xuy.

Lúc này, Xuy đã giật đọan gậy vụt vào vùng đầu và tay C, sau đó lấy chổi nhựa cán inox vụt vào lưng C. Cùng lúc, Suy cầm 1 ống điếu cày vụt đánh liên tiếp 3 phát vào đầu và đẩy nạn nhân ngã ngửa ra sân trong tình trạng bất tỉnh. Anh C. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị nhiều dấu vết thương tích trên vùng đầu, vỡ hộp sọ vùng thái dương, tụ máu nội sọ dẫn đến tử vong.

