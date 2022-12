Sát hại bạn cùng dãy phòng trọ rồi về nhà bà ngoại lẩn trốn

Tối 12/12, Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh tổ chức di lý Huỳnh Ngọc Quân (SN 1994, quê Đồng Nai, tạm trú TP Thủ Đức) từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh lập hồ sơ điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Quân là đối tượng sát hại anh H.V.H (SN 1995, quê Bình Thuận), người sống chung dãy phòng trọ với Quân tại một quán cà phê trên đường số 5, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức vào chiều cùng ngày.

Từ hình ảnh camera, Công an nhanh chóng xác định hung thủ.

Bước đầu, Quân khai do ấm ức vì chuyện mâu thuẫn từ trước nên khi thấy anh H ở trong quán cà phê, đã cầm hung khí xông vào cự cãi. Hai bên xông vào đánh nhau, Quân đã dùng hung khí đâm anh H gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Quân điều khiển xe máy về nhà bà ngoại ở xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai lẩn trốn.

Quân bị bắt khi đang lẩn trốn ở Đồng Nai.

Anh H được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi. Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh trích xuất camera xác định nhân dạng đối tượng và tổ chức truy xét. Đến tối cùng ngày, 1 tổ công tác đã bắt được Quân.

Những người dân chứng kiến vụ việc cho hay, trước khi gây án, giữa Quân và anh H cự cãi, nội dung vụ việc liên quan đến chung chi tiền cá độ bóng đá.

