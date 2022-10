Nghi rót rượu là nước, ra tay sát hại bạn nhậu sau bữa nhậu tại cổng viện kiểm sát

Chủ Nhật, ngày 09/10/2022 12:44 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chỉ vì xích mích việc rót rượu trong bữa nhậu tại bếp ăn trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ (Hà Nội), Lê Ngọc Ninh đã cùng con nuôi ra tay sát hại bạn nhậu.

Ngày 9-10, nguồn tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa ra cáo trạng, truy tố Lê Ngọc Ninh (1969, trú tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1989, trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội) cùng về tội Giết người, theo khoản 1, Điều 123 Bộ Luật hình sự. Theo đó, khung hình phạt của 2 bị can sẽ từ 12 năm tù đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Người đàn ông bị đánh tử vong sau bữa nhậu tại VKSND huyện Phúc Thọ

Theo cáo trạng, do có quen biết, chiều 5-10-2021, ông Ng.Đ.T. (SN 1965, trú tại huyện Phúc Thọ, lao động tự do) đã mời ông Kiều Duy Chinh (SN 1975, thẩm phán của TAND huyện Phúc Thọ); Lưu Văn Kiên (cán bộ VKSND huyện Phúc Thọ); Nguyễn Văn Trường (tức Trường "đá, trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội); Lê Ngọc Ninh (1969, trú tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ) cùng một số người khác tổ chức liên hoan ở bếp ăn tại trụ sở VKSND huyện Phúc Thọ (địa chỉ tại thị trấn Phúc Thọ).

Do có hẹn từ trước nên ông Nguyễn Đức Trường (SN 1977, Phó Viện trưởng VKSND huyện Phúc Thọ) đã gọi điện cho Lê Ngọc Ninh (1969, trú tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ) đến cùng liên hoan. Sau đó, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, ông Nguyễn Đức Trường và ông Kiều Duy Chinh xin nghỉ trước.

Trong quá trình liên hoan, ông T. mời Ninh chén rượu nên anh Kiên đã rót rượu cho ông T.. Thấy chén rượu màu nhạt hơn, nghi ngờ anh Kiên cho ông T. uống nước lã nên Ninh đã chửi cán bộ VKSND và cầm chén rượu của mình ném vào mặt người này.

Thấy Ninh có thái độ côn đồ, anh Trường đã đấm vào mặt Ninh và được mọi người can ngăn rồi tất cả giải tán đi về. Sau đó, Ninh lái xe ôtô ra về song vẫn bực tức việc bị đánh nên đã quay xe lại và gọi điện cho ông T. ra để nói chuyện. Tại đây, bị can 51 tuổi đã yêu cầu ông T. gọi điện cho anh Trường "đá" đến xin lỗi.

Khi bị ông T. từ chối, Ninh đã gọi điện thoại cho con nuôi là Nguyễn Văn Sơn nói: "Bố đang va chạm đánh nhau, con cho đàn em xuống". Sau đó, Sơn đã cầm 1 thanh đao gọi taxi đến VKSND tỉnh Phúc Thọ.

Khi các cổng VKSND tỉnh Phúc Thọ khoảng 40 m, Sơn xuống đi bộ đến chỗ ông T. và anh Trường đang ngồi. Thấy Sơn đến, Ninh đánh mắt, chỉ ngón tay về phía ông T.. Sơn hiểu ý là ra hiệu đánh ông T. nên bị can này đã dùng chân đá trúng mặt nạn nhân. Tiếp đó, Sơn dùng chân liên tiếp đạp, đá nhiều lần vào đầu ông T. đến khi nạn nhân bất tỉnh. Phát hiện sự việc, ông Ngô Văn Chiến (SN 1969, bạn ông T., nhậu cùng - PV) yêu cầu Ninh và Sơn đưa ông T. đi bệnh viện nên cả hai đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Sơn Tây).

Cũng theo cáo trạng, do thương tích quá nặng, ngày 7-10-2021, ông T. đã tử vong tại nhà riêng. Sau đó, 2 bị can Ninh và Sơn bị công an, khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Giết người.

Cơ quan tố tụng cho biết Ninh và Sơn đều có "nhân thân xấu", trong đó bị can Ninh đã 2 lần nhận án tù về hành vi cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản. Bị can Sơn từng 5 lần bị phạt hành chính về các hành vi mua dâm, đánh bạc và sử dụng ma túy.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nghi-rot-ruou-la-nuoc-ra-tay-sat-hai-ban-nhau-sau-bua-nhau-tai-cong...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nghi-rot-ruou-la-nuoc-ra-tay-sat-hai-ban-nhau-sau-bua-nhau-tai-cong-vien-kiem-sat-20221009113255335.htm