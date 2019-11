Sáng nay, xét xử Khá Bảnh về 2 tội danh

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 07:00 AM (GMT+7)

Khá Bảnh cùng 4 đồng phạm sẽ hầu toà trong ngày hôm nay. Các bị cáo không có luật sư bào chữa.

Khá Bảnh bị bắt Sự kiện:

Ngô Bá Khá là một hiện tượng nổi lên đình đám trên mạng xã hội.

Sáng nay (13/11), TAND Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên xét xử bị can Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh, 26 tuổi, trú xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn). Phiên toà được mở công khai, các bị cáo không có luật sư tham gia bào chữa tại phiên sơ thẩm.

Khá bị xét xử về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc theo điều 321 và 322 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài Ngô Bá Khá, 4 đồng phạm cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án là Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi) bị xét xử tội Đánh bạc.

Trước đó, tháng 4/2019, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép, khởi tố bị can Ngô Bá Khá về tội tổ chức đánh bạc và ra lệnh bắt tạm giam các bị can trong vụ án.

Ban chuyên án đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề của Ngô Bá Khá và đồng bọn.

Cụ thể, ngày 18/02/2019, Quý chuyển bảng cáp đánh lô, đề cho Khá với tổng số tiền 6.510.000 đồng.

Ngày 25/3/2019, An chuyển bảng cáp đánh lô đề cho Khá với tổng số tiền 11.755.000 đồng.

Ngày 26/3/2019, Hội chuyển bảng cáp đề cho Khá với tổng số tiền 5.560.000 đồng, trúng 15.200.000 đồng.

Ngày 1/4, Quang đã chuyển tin nhắn Zalo đánh lô với tổng số tiền 45.360.000 đồng cho Khá.

Ngoài ra, tại thời điểm bắt giữ, cảnh sát phát hiện Khá dương tính với ma túy.

Số tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ khi khám xét nơi ở của Khá.

Khá Bảnh nổi tiếng vì thường xuyên livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội Facebook để chia sẻ nhiều điều về bản thân, cách sống của những người trong giới "giang hồ". Khá cũng thường đăng tải những clip nhảy múa, lắc lư trong bar với điệu nhảy “múa quạt” cùng phong cách ăn mặc kiểu áo thun bó sát, quần jean ống rộng chẳng giống ai.

Trước khi kênh youtube bị ngừng hoạt động, Khá đã có khoảng 2 triệu người theo dõi và hàng trăm nghìn follow (theo dõi) trên fanpage facebook.

