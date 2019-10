Người dân rút tiền từ cây ATM cần biết trò “ảo thuật” này để tránh mất tiền

Thứ Năm, ngày 17/10/2019 15:51 PM (GMT+7)

Công an Hà Nội vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản của những người dân rút tiền tiền từ cây ATM bằng thủ đoạn mới.

Nghiêm Quang Chiến (ảnh nhỏ) tráo thẻ rút tiền để trộm cắp.

Ngày 17/10/2019, Công an TP.Hà Nội thông tin, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với Nghiêm Quang Chiến (SN 1981; trú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn tráo thẻ ATM.

Tại cơ quan công an, Chiến khai nhận thường lang thang trong khu vực Bệnh viện Bạch Mai theo dõi người vào rút tiền tại các cây ATM rồi lợi dụng sơ hở để tráo thẻ.

Ngày 8/10, khi phát hiện thấy ông N.Q.T (SN 1960; ở Vĩnh Phúc) đến cây ATM rút tiền ở khu vực Bệnh viện Bạch Mai, Chiến đã đi theo và nhìn thấy mật khẩu của ông T.

Khi ông T nhờ Chiến rút 2.000.000 đồng thì đối tượng cố tình ấn rút 200.000 đồng, khi thẻ ATM đẩy ra thì Chiến nhanh chóng lấy một thẻ ATM khác giống đặc điểm thẻ của ông T (mang tên người khác) đưa cho ông T.

Sau đó, khoảng 11h55 ngày 8/10, Chiến tìm tới cây ATM trước cửa Viện Nhiệt Đới TW rút 3.000.000 đồng có trong thẻ ông T. Khi vừa rút tiền xong thì Chiến bị tổ công tác Công an quận Đống Đa phối hợp với Tổ công tác 142 bắt quả tang.

Qua vụ án trên, Công an Hà Nội khuyến cáo, người dân cần đề phòng, cảnh giác khi rút tiền tại các máy ATM và nên thực hiện các biện pháp an toàn bảo mật cần thiết để chủ động phòng tránh rủi ro.

Khi nhập mật khẩu thẻ ATM phải dùng tay che bàn phím số để không bị lộ; không đưa thẻ cho người lạ rút tiền hộ tránh bị đánh tráo. Bảo quản cẩn thận thẻ ATM, nếu bị mất trộm, bị thất lạc phải báo ngân hàng phong toả tài khoản ngay, tránh trường hợp các đối tượng xấu rút trộm tiền trong thẻ.