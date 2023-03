Kẻ sát hại chủ quán nước sau khi quan hệ, cướp tài sản bị khởi tố 2 tội

Ngày 13- 3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê Cà Mau) về tội giết người và cướp tài sản, khởi tố Phan Văn Trung (23 tuổi, quê An Giang) về tội cướp tài sản.

Nghĩa được xác định là hung thủ đã sát hại bà TTH. (48 tuổi, quê TP Đà Nẵng) tại một quán nước ở phường An Hòa (TP Biên Hòa), còn Trung có vai trò giúp sức cho Nghĩa.

Hung thủ giết người Nguyễn Văn Nghĩa bị bắt giữ.

Chiều 1-3, bà H được phát hiện chết trên giường, hai tay bị trói, dái tai bị rách, 2 vết thương do dao nhọn gây ra trên cơ thể, quần, áo bị xộc xệch, hai chiếc điện thoại bị mất.

Ngay sau đó công an đã bắt được Nghĩa và Trung khi đang trên đường lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai đã quen bà H qua những lần đến quán trước đó nên có ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Vì vậy Nghĩa chuẩn bị dao rủ thêm Phan Văn Trung đi đến gần quán nước của bà H.

Khi gần tới nơi Nghĩa bỏ Trung xuống một quán nước gần đó để chờ, còn Nghĩa một mình đến quán. Sau đó, Nghĩa và bà H quan hệ. Một lúc sau Nghĩa lấy dao trong túi ra sát hại nữ chủ quán rồi dùng dây dù trói tay nạn nhân để cướp đôi bông tai và 2 điện thoại.

Trước khi rời khỏi hiện trường, Nghĩa khóa cửa lại rồi lấy xe chở Trung về lại TP Dĩ An (Bình Dương) bán đôi bông tai, cầm cố chiếc điện thoại lấy tiền ăn nhậu. Hung thủ đến một hồ nước ở khu vực hồ đá, cởi bộ đồ mặc khi đi gây án đốt, rồi vứt dao và súng xuống hồ để phi tang.

