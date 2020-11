Rủ bạn gái quen qua mạng vào nhà nghỉ, mượn điện thoại rồi biến mất

Thứ Bảy, ngày 21/11/2020 09:43 AM (GMT+7)

Sau khi làm quen với chị C.V.A qua mạng xã hội, Thành đã rủ chị A đến TP.Hạ Long chơi đồng thời đưa bạn gái đến nhà nghỉ để qua đêm.

Ngày 21/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Thành (SN 1983, trú phường Cao Xanh, TP.Hạ Long) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trần Mạnh Thành tại trụ sở công an

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trước đó, Thành nhắn tin làm quen với chị C.V.A (trú huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) qua mạng xã hội và rủ chị C.V.A đến TP Hạ Long chơi.

Ngày 11/11, Thành đưa chị A đến nhà 1 nghỉ thuộc phường Hồng Hải, TP.Hạ Long để nghỉ qua đêm.

Lúc này, do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Thành nảy sinh ý định chiếm đoạt điện thoại của chị A để bán lấy tiền. Thành lấy lý do công việc, mượn chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A8 Plus của chị A để sử dụng.

Do nhẹ dạ, chị C.V.A đã cho Thành mượn điện thoại di động của mình. Sau đó, Thành mang bán điện thoại của chị A cho một cửa hàng điện thoại di động gần đó lấy số tiền 1.500.000 đồng.

Bán được điện thoại, Thành quay lại nhà nghỉ đón chị A, trên đường đi, Thành nói rằng vào nhà bạn một lát rồi bỏ lại chị A, đi vào 1 ngõ nhỏ, gọi taxi đến đón rồi bỏ đi.

Phát hiện mình bị lừa, chị C.V.A đã đến cơ quan công an tố giác ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thành khai số tiền có được từ việc cầm cố điện thoại đã trả tiền thuê phòng nghỉ, tiền taxi và chi tiêu cá nhân hết.

Qua kiểm tra, Trần Mạnh Thành dương tính với chất ma túy và đã từng có 3 tiền án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

