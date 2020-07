Rủ bạn đi đốt nhà để 'dằn mặt' khiến 3 người bỏng nặng

Thứ Ba, ngày 21/07/2020 21:20 PM (GMT+7)

Hai đối tượng phóng hỏa đốt nhà hôm 13/7 ở An Giang bị khởi tố, bắt giam về tội "Giết người".

Sáng 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Bùi Tấn Quang (SN 1972) và Nguyễn Tất Linh (SN 1981; cùng trú ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Giết người”.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 13/7, nhà của bà Nguyễn Thị Diễm (SN 1976) tại tổ 15 ấp Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) bất ngờ bùng cháy khiến 3 người gồm bà Diễm, chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1995, con bà Diễm) và bé Lê Trâm Anh (SN 2017, con chị Hà) bị bỏng; thiệt hại nặng nề về tài sản.

Theo điều tra, gần đây giữa Bùi Tấn Quang và bà Diễm có mâu thuẫn với nhau nên đối tượng này định đốt nhà người đàn bà này để "dằn mặt". Sáng 13/7, Quang đưa tiền cho Linh đi mua 2 can xăng (khoảng 45 lít) rồi điều khiển xe ôtô 7 chỗ chở Linh mang xăng đến nhà bà Diễm. Khi đến nơi, Quang bảo Linh tạt 2 can xăng vào nhà bà Diễm rồi y châm lửa đốt. Sau khi thực hiện hành vi, hai đối tượng lên xe bỏ trốn.

Khoảng 6 giờ ngày 14/7, lực lượng điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt được Bùi Tấn Quang khi y đang lẩn trốn tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre và chiều tối cùng ngày đã bắt được Nguyễn Tất Linh khi đang lẩn trốn tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

