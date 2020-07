Giám đốc công an tỉnh chỉ đạo bắt nóng gã đàn ông nghi đốt nhà người tình

Thứ Ba, ngày 14/07/2020 13:47 PM (GMT+7)

Đối tượng nghi vấn đốt nhà người tình đã bị bắt khẩn cấp sau gần 1 ngày Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

Ngày 14-7, tin từ Công an tỉnh An Giang, cho biết, Giám đốc Công an tỉnh này là đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp đến chỉ đạo công tác điều tra, phá án tại hiện trường vụ cháy nhà dân thuộc tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú do có dấu hiệu tội phạm "Giết người". Đồng thời, tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng đã gửi lời thăm hỏi, động viên đến các nạn nhân và thân nhân gia đình bị hỏa hoạn.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và truy bắt đối tượng tình nghi. Ảnh: Nguyễn Đệ

Tại hiện trường, sau khi nghe báo cáo về diễn biến vụ việc cũng như công tác khám nghiệm hiện trường, đại tá Nơi đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra và truy bắt đối tượng tình nghi nhằm ổn định dư luận ở địa phương.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang gửi lời thăm hỏi, động viện đến 3 nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy và thân nhân gia đình; đồng thời trao tiền hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

Đại tá Đinh Văn Nơi thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ nghi vấn gã đàn ông đốt nhà người tình. Ảnh: Nguyễn Đệ

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày13-7, tại tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang xảy ra cháy nhà của bà Nguyễn Thị Diễm (SN 1976). Vụ cháy đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và làm bị thương 3 người trong gia đình gồm: bà Diễm, chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1995, con bà Diễm) và bé Lê Trâm Anh (SN 2017, con chị Hà).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có thể do bà Diễm có quan hệ tình cảm với một đối tượng tên Quang và giữa đôi bên để xảy ra mâu thuẫn trong thời gian gần đây. Do đó, có nhiều khả năng Quang đã mua xăng mang đến đốt nhà người tình của mình rồi trốn khỏi hiện trường.

Thông tin mới nhất, sau khi gây án, Quang đã trốn đến huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Bằng biện pháp nghiệp vụ cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị chức năng đã bắt khẩn cấp Quang tại khu vực này để đưa về địa phương phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào ngày 27-6, tại Công an tỉnh An Giang, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Đinh Văn Nơi (Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay Thiếu tướng Bùi Bé Tư.

Đại tá Đinh Văn Nơi năm nay 44 tuổi (ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Trước khi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, ông Nơi từng giữ chức Trưởng Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).

