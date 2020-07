Vợ ghen tuông phóng hỏa đốt nhà, chồng và con gái bị bỏng

Thứ Sáu, ngày 03/07/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nghi do ghen tuông, bà N. đã phóng hỏa đốt nhà khiến ông T. cùng con gái bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 người nhập viện.

Ngày 2/7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy trên địa bàn phường Tân Tạo khiến 2 người bị bỏng.

Theo đó, đêm 1/7, nhiều người dân trên đường Nguyễn Triệu Luật, phường Tân Tạo nghe tiếng cãi vã của ông Đ.N.T (46 tuổi, quê Sóc Trăng) và vợ là bà B.T.M.N (51 tuổi, ngụ TP.HCM).

Một lúc sau, người dân thấy phòng trọ của vợ chồng này thuê bốc cháy dữ dội, nên xông vào dập lửa.

Con gái lớn của vợ chồng này cùng ông T. bị bỏng được người dân đưa đi cấp cứu. Riêng bà N., sau khi xảy ra vụ cháy đã đến cơ quan công an trình diện.

Những người dân sống cạnh phòng trọ cho biết, vợ chồng bà N. và 2 con gái đến đây thuê trọ khoảng 2 tháng nay.

Giữa ông T. và bà N. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Thời điểm xảy ra cháy con gái nhỏ của bà N. đi ra ngoài nên may mắn thoát nạn. Bước đầu, công an xác định, do nghen tuông nên bà N. đã phóng hỏa gây ra vụ cháy trên.

