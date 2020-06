30 giờ truy bắt kẻ phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người thiệt mạng

Thứ Năm, ngày 18/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Quen biết nhiều tháng, từng là người bỏ mối trái cây cho chị D. buôn bán nhưng khi xảy ra mâu thuẫn, Quang đã lên kế hoạch sát hại người quen. Rạng sáng, đối tượng rút xăng từ xe máy, lấy đất đắp, che kín khe cửa phòng trọ, tưới xăng châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi căn nhà, 3 con người bên trong chết thảm. Quang tháo chạy, trốn khỏi TP.HCM ẩn náu nhưng bị bắt sau 30 giờ gây án.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Liên quan đến vụ việc phòng trọ số 10 thuộc dãy trọ tại đường 21E, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM phát hỏa khiến 3 người tử vong, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM tại cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí khẳng định: Đây là vụ án nghiêm trọng. Do đó, ngay khi nắm thông tin vụ việc, ban lãnh đạo Công an TP.HCM đã đến hiện trường nắm tình hình và chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân.

Cũng theo Thượng tá Lâm, qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên ngoài phòng trọ bị cháy 1 chiếc xe máy cũ đã được rút hết xăng, 1 can nhựa 10 lít, 1 bật lửa. Công an cũng phát hiện trước cửa phòng trọ có mô đất được đắp cao, che kín vị trí cánh cửa tiếp giáp với nền nhà. Từ những dấu vết trên, cơ quan chức năng xác định, đây không phải là vụ hỏa hoạn do tai nạn, sơ suất trong sinh hoạt mà có người phóng hỏa với mục đích sát hại các nạn nhân bên trong.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin về vụ việc.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đến hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra, truy xét đối tượng gây án. Sau đó, cục Cảnh sát Hình sự bộ Công an cũng vào cuộc. Các phương án điều tra, theo dấu đối tượng gây án nhanh chóng được các lực lượng chức năng họp bàn, thống nhất, triển khai. Ngay sau đó, công tác sàng lọc lời khai của những người liên quan được lực lượng điều tra tiến hành một cách kỹ lưỡng. Từ các lời khai này, công an phát hiện nạn nhân có mối quan hệ đặc biệt với một người đàn ông.

"Qua trích xuất camera, cơ quan điều tra phát hiện, vào lúc 1h40 ngày 12/6, có 1 đối tượng nam giới đi vào khu vực phòng trọ. Một lúc sau thì thấy ngọn lửa bùng lên, có 1 người nam chạy từ hướng vụ cháy ra và bị lửa bén vào chân trái. Khi được hỏi, người dân sinh sống tại dãy trọ đều cho biết, có biết mặt người đàn ông xuất hiện trong các đoạn camera an ninh. Những người này cho biết, người đàn ông này tên thường gọi là Chín "cụt" và quen biết chị D.", Thượng tá Lâm thông tin.

Đối tượng Phan Văn Quang thời điểm bị bắt.

Bắt kẻ thủ ác sau 30 giờ gây án

Những người quen biết Chín "cụt" mô tả rằng, đối tượng đã có tuổi, chân có tật, đi khập khiễng, tay bị cụt ngón. Thời gian gần đây, chị D. chuyển sang buôn bán trái cây tại chợ Cây Da Sà và Chín "cụt" là người cung cấp nguồn hàng. Nắm bắt các thông tin trên, lực lượng chức năng tập trung, hướng mũi nhọn điều tra vào đối tượng này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định được danh tính của Chín "cụt", tình nghi chính đối tượng này đã phóng hỏa, thiêu chết chị D. và 2 đứa cháu của mình.

Cụ thể, Chín “cụt” tên thật là Phan Văn Quang (SN 1965, có HKTT tại tỉnh Long An). Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ nhà đi từ 10 năm nay và sống lang thang. Thượng tá Lâm cho biết, Quang có đặc điểm nhận dạng là bàn tay phải cụt 4 ngón, bàn tay trái cụt 3 ngón, chân phải đi khập khiễng. Ngay lập tức, công tác truy xét Quang được các lực lượng chức năng triển khai. Trong ngày 12/6, các trinh sát đã lùng sục khắp TP.HCM để truy tìm đối tượng tình nghi. 24h sau khi gây án, Quang vẫn biệt tăm như đã "bốc hơi" khỏi thành phố.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong nghi do Quang phóng hỏa.

Tuy nhiên, ngày 13/6, lực lượng chức năng Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ Quang khi đối tượng đang ẩn náu tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thông tin về quá trình theo dấu, bắt giữ Quang, Thượng tá Lâm cho biết: "Quê Quang ở tỉnh Long An. Tuy nhiên, hơn năm 10 trước, đối tượng đã rời quê và làm đủ thứ nghề. Đặc biệt, có thời gian, Quang sống ở huyện Chợ Gạo. Do đó, khi nhận định Quang là đối tượng tình nghi phóng hỏa, cơ quan điều tra đã lần theo những vị trí người này thường lui tới. Sau đó, cơ quan điều tra xác định được vị trí của Quang tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo nên phối hợp với công an huyện này truy bắt thành công đối tượng.

Người thân nạn nhân đến gom nhặt tài sản còn sót lại sau vụ hỏa hoạn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Quang thừa nhận thực hiện hành vi phóng hỏa, đốt phòng trọ khiến chị D. và 2 cháu của mình tử vong. Quang khai, bản thân quen biết chị D.. Đối tượng thường bỏ mối trái cây cho chị D. bán. Tuy nhiên, gần đây, 2 người phát sinh mâu thuẫn và thường xuyên cự cãi. Trước ngày xảy ra vụ việc, Quang và chị D. có cãi nhau to tiếng. Rạng sáng 12/6, Quang chạy xe máy, mang theo can nhựa 10 lít đến trước phòng trọ chị D..

Tại đây, Quang lấy đất đắp, bịt kín khe cửa phòng trọ nạn nhân với mục đích sau khi tưới xăng vào bên trong nhà, xăng không bị chảy ngược ra ngoài. Sau đó, Quang rút xăng từ trong xe máy của mình vào bình nhựa mang theo, đổ vào trong phòng trọ rồi châm lửa đốt. Gây án xong, Quang bỏ lại chiếc xe máy của mình, chạy bộ để rời khỏi hiện trường.

Khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giữ khẩn cấp Trước đó, sáng 12/6, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn tại phòng trọ số 10 thuộc dãy trọ nằm trên đường 21E, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Phát hiện vụ hỏa hoạn, người dân xung quanh hô hoán nhau dập lửa và báo công an. Tuy nhiên, khi ngọn lửa được dập tắt, cả 3 người trong phòng gồm chị Đ.T.D (35 tuổi, quê tỉnh An Giang), Đ.V.Th (SN 2006) và Đ.V.T (SN 2008, cùng ngụ tỉnh An Giang) đã tử vong. Trong một diễn biến khác, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết: "Đến thời điểm này, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người và ra lệnh tạm giữ người đối với Phan Văn Quang".

