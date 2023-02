Quen bé gái qua Zalo, người đàn ông U60 gạ gẫm làm chuyện “người lớn”

Ngô Văn Định bị khởi tố, tạm giam về tội “Mua dâm người dưới 18 tuổi”.

Ngày 2/2, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua dâm người dưới 18 tuổi”; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Định (SN 1966, trú phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang) về tội “Mua dâm người dưới 18 tuổi”

Theo Công an huyện Yên Dũng, ngày 27/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tố giác của chị T. (SN 1981, trú huyện Yên Dũng). Nội dung tố giác Định có hành vi giao cấu với con gái chị là cháu N. (sinh ngày 4/2/2006) tại nhà nghỉ có địa chỉ tại xã Tiền Phong và thị trấn Nham

Biền, huyện Yên Dũng trong thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 6/2022. Hậu quả khiến cháu N. có thai.

Quá trình kiểm tra, xác minh tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng xác định Định và cháu N. quen biết nhau và thường xuyên nói chuyện qua điện thoại di động. Cuối tháng 2/2022, Ngô Văn Định và N. nói chuyện, nhắn tin với nhau qua mạng xã hội Zalo và rủ nhau quan hệ tình dục. Sau đó, Định và cháu N. đến nhà nghỉ ở thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng để quan hệ tình dục. Mỗi lần làm chuyện “người lớn” xong, Định đều đưa cho cháu N. tiền.

