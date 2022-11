Nhờ người quen chở về nhà, bé gái 12 tuổi bị xâm hại

Lý Văn Chiến (SN 1969, trú tại ấp An Hoà, xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị truy nã về tội hiếp dâm. Sau hơn 20 năm lẩn trốn, đối tượng đã bị Công an TP Việt Trì...