Quân Idol cùng 3 đàn em bị tuyên án tử hình

Chiều 29-8, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Quốc Quân cùng 8 đồng phạm sau 2 ngày xét xử.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Quân (tức Quân Idol) mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", 4 năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật", 1 năm tù về tội "Đe dọa giết người", 8 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt là tử hình. Đồng thời, phạt bị cáo 700 triệu đồng về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: ND

Cùng tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy", các bị cáo Lê Văn Sơn (34 tuổi, ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ), Phạm Công Định (26 tuổi, ở xã Cam Thành) và Trần Lê Duy Thịnh (27 tuổi, xã Thanh An, huyện Cam Lộ) bị tuyên phạt tử hình.

Bị cáo Lê Thị Lệ (33 tuổi, ở phường Đồng Lương, TP Đông Hà) bị tuyên phạt 200 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị cáo còn lại bị phạt tù 5-15 năm về các tội "Bắt giữ người trái pháp luật", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái pháp chất ma túy", "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 17-8-2021, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Phi Cường và Hoàng Thái Mạnh có các hành vi giả danh các bộ công an, đe dọa, ép buộc các anh Võ Viết Linh, Cao Xuân Thành và Nguyễn Ngọc Chiến đưa lên xe ô tô 74A-120.32 do Quân điều khiển để đưa về nhà Quân làm rõ hành ném đá vào nhà mình.

Sau đó, Quân, Mạnh, Cường có hành vi chửi, đe dọa, đánh, làm cho các bị hại không dám phản kháng. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đến và mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc.

Ngày 13-2-2023, Nguyễn Quốc Quân, Lê Văn Sơn, Phạm Công Định và Trần Lê Duy Thịnh đã có hành vi vận chuyển trái phép hơn 10 kg ma túy loại Ketamine thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ngày 8-6-2023, do nghi ngờ anh Nguyễn Văn Tr (là cán bộ Công an) dò hỏi thông tin về các hành vi phạm tội của mình, nên Nguyễn Quốc Quân đã thực hiện hành vi đe dọa giết làm anh Tr và gia đình làm anh Tr lo sợ phải thay đổi lối sống, sinh hoạt của bản thân và gia đình.

Tháng 8-2023, Nguyễn Quốc Quân được bà Liên thuê đòi nợ số tiền 300 triệu đồng. Sau đó, Quân rủ Thái, Mạnh và Trần Hoài Thanh thực hiện các hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần nhằm mục đích đòi nợ bà Thúy số tiền trên, làm cho bà Thúy và gia đình lo sợ.

Từ tháng 4 đến tháng 8-2023, với mục đích hưởng lợi, Nguyễn Quốc Quân nhiều lần cho 6 người vay tiền, với tổng số tiền cho vay là hơn 13 tỉ đồng, lãi suất cao hơn gấp nhiều lần mức lãi suất theo quy định, Quân đã thu lợi bất chính tổng số tiền là 865 triệu đồng.

Lê Thị Lệ nhiều lần giúp sức cho Quân thực hiện việc cho nhiều người khác vay và hưởng lợi hơn 95 triệu đồng.

Ngày 24 và 25-8-2023, Cường có hành vi tàng trữ 23,217 gam ma túy loại Metamine và 23,217 gam ma túy loại Methamphetamine, tổ chức cho Trần Thanh Quang và Nguyễn Thị Thảo sử dụng ma túy loại Methamphetamine và Ketamine.

Theo HĐXX, hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy; quyền tự do thân thể của con người; quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền sở hữu về tài sản người khác và trật tự quản lý kinh tế của nhà nước về tín dụng; gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành Công an, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương.

