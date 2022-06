Phong tỏa ngôi nhà trên đường Thích Quảng Đức vì nghi có án mạng

Phát hiện một người tử vong trong căn nhà trên đường Thích Quảng Đức, cơ quan chức năng nghi vấn là một vụ án mạng.

Trưa 7-6, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân một vụ tử vong xảy ra tại căn nhà ở hẻm 86 đường Thích Quảng Đức, phường 5.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc vào trưa 7-6. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cùng thời điểm, nguồn tin của PLO cho biết tổ pháp y thuộc Công an quận Phú Nhuận đang điều tra hiện trường và nghi vấn đây là một vụ án mạng.

“Công an đã phong tỏa khu vực. Trước mắt bên công an phường báo có một vụ án mạng, nguyên nhân tử vong chưa rõ do phía pháp y công an quận đang kiểm tra” - nguồn tin cho biết.

Công an nghi vấn đây là một vụ án mạng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo một người hàng xóm, khoảng 11 giờ trưa, người thân gọi điện thoại cho nạn nhân nhưng không được nên nhờ công an phường đến kiểm tra.

Do căn nhà bị khóa từ bên trong nên cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận phá khóa, phát hiện người đàn ông tử vong. Nạn nhân là ông B, khoảng 70 tuổi.

Được biết ông B sống cùng một người con trai khoảng 25 tuổi tại căn nhà trên.

Hiện khu vực đang được phong tỏa.

