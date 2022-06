Nghi phạm sát hại con nợ chỉ vì 5 triệu đồng tại Thanh Hóa có thể thoát án tử bởi quy định này

Theo quy định của pháp luật, nếu nghi phạm chưa đủ 18 tuổi thì hình phạt cao nhất sẽ không quá 18 năm tù giam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hoàng (SN 2004, trú tại phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Hoàng bị bắt giữ

Khoảng 16h50’ ngày 01/6, tại khu vực sông Mã (đoạn chảy qua địa phận thôn Cẩm Trung, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), người dân phát hiện một xác chết là nam giới bị buộc trong bao tải xác rắn màu trắng, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh; vùng mặt, đầu và hai tay bị quấn băng dính màu trắng.

Qua xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, nạn nhân là Phạm Đức T (SN 2003, ở thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Anh T đang học tiếng Hàn tại một Trung tâm có địa chỉ ở phường Đông Sơn (TP. Thanh Hóa).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 3/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Lê Văn Hoàng. Bước đầu Hoàng khai nhận, ngày 20/5, do có quan hệ quen biết từ trước nên an T có vay của hắn 5 triệu đồng bằng hình thức cắt lãi và trả tiền góp hàng ngày trong vòng 15 ngày. Đến hẹn không thấy anh T trả tiền và chặn mọi liên lạc nên Hoàng đã lập nick Facebook giả danh phụ nữ, kết bạn với anh này để tán tỉnh, yêu đương.

Chiều 25/5, cả hai hẹn gặp nhau, khi phát hiện đó là Hoàng nên anh T bỏ chạy thì bị đối tượng này đuổi theo dùng chiếc ấm đun nước bằng nhôm đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu dẫn đến tử vong.

Sau khi xác định anh T đã chết, Hoàng đã dùng băng dính có sẵn trong nhà quấn hai tay anh T trước ngực, quấn kín vùng đầu và mặt rồi dùng 2 vỏ bao bì bỏ thi thể nạn nhân vào rồi giấu xác dưới gầm giường tại phòng ngủ tầng 2.

Khoảng 22h cùng ngày, Hoàng vác anh T đặt lên yên phía sau xe máy rồi chở đến khu vực cầu Hàm Rồng ném xác xuống dòng sông Mã phi tang. Sau đó, Hoàng đã mang tài sản của anh T gồm: xe máy Arblade, laptop và điện thoại di động, đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội), với hành vi như khai nhận ban đầu và kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người và cướp tài sản đối với đối tượng này

Theo Ts.Ls Đặng Văn Cường, nếu nghi phạm chưa đủ 18 tuổi thì hình phạt tù sẽ không quá 18 năm tù giam

Bước đầu Hoàng khai nhận nguyên nhân sát hại anh T là do mâu thuẫn trong việc vay nợ số tiền 5 triệu đồng. Như vậy, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trong việc vay nợ mà đối tượng này đã ra tay tàn nhẫn, sát hại nạn nhân rồi phi tang xác để che giấu hành vi phạm tội, đồng thời chiếm đoạt nhiều tài sản của nạn nhân. Hành vi này thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành của tội "Giết người" được quy định tại Điều 123 (BLHS 2015) và tội "Cướp tài sản" theo Điều 168 (BLHS).

Theo lời khai, đối tượng vì tức tối không đòi được nợ mà đã lập kế hoạch rất chi tiết, tỉ mỉ, tinh vi để lừa con nợ đến nhà rồi ra tay sát hại. Hành vi rất manh động, táo tợn nên đối tượng này sẽ bị áp dụng tình tiết định khung tăng nặng là hành vi "Có tính chất côn đồ". Bởi vậy đối tượng này sẽ bị áp dụng quy định tại khoản 1 (Điều 123, BLHS) với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ đến thời điểm thực hiện hành vi phạm tội thì đối tượng này đã đủ 18 tuổi hay chưa. Trường hợp chưa đủ 18 tuổi thì đối tượng này sẽ được áp dụng chính sách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, theo đó hình phạt sẽ không quá 18 năm tù. Trường hợp đối tượng này đã đủ 18 tuổi thì hình phạt sẽ ở khung cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

"Việc xác định ngày tháng năm sinh của đối tượng này rất quan trọng, quyết định đến chính sách hình sự đối với người phạm tội và mức hình phạt sẽ rất khác nhau. Thông thường đối với đối tượng thực hiện liền một lúc hai tội đặc biệt nghiêm trọng là giết người và cướp tài sản thì rất khó thoát khỏi án tử hình nếu đã là người thành niên. Còn trường hợp đối tượng là người chưa thành niên thì hình phạt cao nhất không quá 18 năm tù", Ts.Ls Cường phân tích.

Cũng theo luật sư Cường, với tội danh Cướp tài sản thì hình phạt sẽ là phạt tù có thời hạn. Tuy nhiên, khi xét xử, tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tử hình thì hình phạt chung sẽ là tử hình, trường hợp hình phạt cao nhất là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân. Trường hợp các hình phạt đều là tù có thời hạn thì hình phạt không quá 30 năm đối với người đã thành niên và không quá 18 năm đối với người chưa thành niên.

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hoạt động cho vay tín dụng của đối tượng này được thực hiện như thế nào, có bao nhiêu đối tượng cùng thực hiện hoạt động cho vay theo hình thức trả góp như vậy. Trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng cho vay nhiều người, với mức lãi suất cao quá năm lần mức lãi suất nhà nước quy định và thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng trở lên thì cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục khởi tố đối tượng này về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo quy định tại Điều 201 (BLHS).

"Ngoài việc phải chịu trách nhiệm pháp lý thì đối tượng này sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân, thiệt hại bao gồm những tài sản mà đối tượng này chiếm đoạt, tiền chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân phải cấp dưỡng theo quy định pháp luật và một khoản bồi thường về tổn thất tinh thần cho những người thân của nạn nhân. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì có thể đề nghị tòa án xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật", Ts.Ls Cường chia sẻ.

Điều 123. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: n) Có tính chất côn đồ; Điều 101. Tù có thời hạn Mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như sau: 1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định;

