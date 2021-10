Phong tỏa công ty xăng dầu lớn nhất TP Vũng Tàu, giám đốc bị dẫn đi

Thứ Năm, ngày 21/10/2021 14:00 PM (GMT+7)

Cơ quan điều tra phong tỏa và khám xét Công ty Xăng dầu Hà Lộc - doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn nhất TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 21-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và lực lượng một số cục nghiệp vụ Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Hà Lộc (tại địa chỉ số 1219, đường 30-4, TP Vũng Tàu).

Lực lượng công an phong tỏa cảng Hà Lộc, TP Vũng Tàu

Từ sáng sớm, lực lượng công an đã phong tỏa bên ngoài, khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc, đây là doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối xăng dầu rộng khắp các tỉnh, thành phố phía Nam.

Được biết, việc khám xét này nhằm điều tra về hành vi buôn lậu liên quan đến đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả quy mô đặc biệt lớn trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp lực lượng Bộ Công an.

Ngoài ra, công an cũng tiến hành bắt giữ giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc là Nguyễn Đức Chuyên để phục vụ công tác điều tra.

Phía bên ngoài công ty cũng có nhiều lực lượng bao quanh

Liên quan đường dây buôn lậu, sản xuất xăng dầu giả, đến nay công an đã khám xét hàng loạt cây xăng ở nhiều tỉnh, thành và khởi tố hơn 70 bị can về các tội danh theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an xác định các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 200 triệu lít xăng dầu giả, xăng nhập lậu, thu lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng.

Đường dây buôn lậu, sản xuất xăng dầu giả quy mô đặc biệt lớn này đã đưa ra thị trường tiêu thụ, gây tác hại đối với người tiêu dùng. Nhóm tội phạm buôn lậu xăng dầu trong đường dây này cũng đã lũng đoạn thị trường xăng dầu trong nước.

Nhiều lực lượng cùng thực hiện việc khám xét công ty này

Giám đốc Công ty Hà Lộc đã được công an đưa đi

