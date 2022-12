Phó trưởng Công an phường bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

Đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên đồng chí Đức yên tâm điều trị vết thương, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác, đồng thời trao 20 triệu đồng để góp phần chăm sóc, điều trị đồng chí Đức.

Đoàn công tác của Công an Đồng Nai đến bệnh viện thăm hỏi đồng chí Đức

Được cấp cứu kịp thời, hiện tại đồng chí Đức đã qua cơn quy kịch và đang được theo dõi tại khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Cùng ngày, đoàn của Công an TP Biên Hòa cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và trao 10 triệu đồng cho đồng chí Đức.

Theo thông tin ban đầu, lúc 21h10 tối 23/12, tại khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, đối tượng Cho Thanh Tùng (SN 1995, ngụ Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) đã va chạm giao thông với 2 người đàn ông (chưa rõ nhân thân lai lịch) và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Khi 2 người đàn ông bỏ đi, Tùng tiếp tục cầm dao Thái Lan đuổi theo tìm kiếm.

Gần đến đoạn đường vào trụ sở Công an phường An Hòa thì Tùng gặp tổ tuần tra của Công an phường đang làm nhiệm vụ. Tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên Tùng không chấp hành mà chống đối. Lúc này, Đại úy Nguyễn Thế Đức đang trực tại trụ sở nhận được tin báo nên chạy ra hỗ trợ tổ tuần tra. Tùng cầm dao Thái Lan bất ngờ đâm 1 nhát trúng vào ngực trái đồng chí Đức gây thương tích nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tùng đã bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Hiện đối tượng Cho Thanh Tùng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý.

