Nghi phạm đâm Đội trưởng công an Hoàn Kiếm đã ra quân

Tối 23-12, tin từ Công an Hà Nội cho biết lãnh đạo Bộ Công an đã ký quyết định cho ra quân với Phạm Minh Cường, hai ngày trước khi xảy sự việc nghiêm trọng trước trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm.

Với tính chất như vậy, tại thời điểm xảy ra vụ việc và khi đầu thú, Phạm Minh Cường không còn tư cách công an nhân dân.

Như PLO đã đưa tin, trưa 23-12, ông Nguyễn Thiện Chiến - Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm, đã bị đâm trọng thương ngay trước cửa trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm. Ông Chiến được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng không qua khỏi...

Nghi phạm là Phạm Minh Cường, công tác tại Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy Hoàn Kiếm từ năm 2019, quân hàm cao nhất là Thượng úy.

Sau khi xảy sự việc, Cường đã đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội đầu thú. Cường khai nhận nghi ngờ ông Chiến có hành vi hại mình, nên nuôi ý định trả thù. Từ mấy hôm trước, Cường đã mua dao bầu để thực hiện ý định này.

Khoảng 10 giờ 30 sáng 23-12, Cường đi xe máy mang theo dao bầu đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm. Một lúc sau, thấy ông Chiến từ trong trụ sở đi ra ngoài, Cường rút dao tấn công.

