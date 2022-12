Nguyên Trưởng Phòng GD-ĐT chết tại nhà trong tư thế treo cổ

Chiều 5-12, người thân khi đi làm về thì phát hiện ông Đ.P.H (64 tuổi; ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An), nguyên Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Châu Thành, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Nghe tiếng tri hô, nhiều người xung quanh chạy sang chứng kiến, sau đó báo Công an xã Dương Xuân Hội. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đưa thi thể ông H. xuống nền gạch. Qua trao đổi, gia đình không đề nghị khám nghiệm tử thi nên ông H. được bàn giao cho người thân lo hậu sự.

"Có khả năng ông H. do bệnh trầm cảm kéo dài, thường có nhiều biểu hiện lo lắng rồi dẫn đến việc tự tử tại nhà riêng. Qua khám nghiệm, công an phát hiện một tờ giấy tại hiện trường, có khả năng do ông H. viết để lại" - thông tin từ Công an huyện Châu Thành cho biết.

Ông H. nghỉ hưu đã 4 năm. Nhiều cán bộ xã, dân địa phương nhận xét ông H. rất nhiệt tình với công việc, sống tốt với đồng nghiệp, thường xuyên giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

