Phó phòng 1 cơ quan báo chí ở miền Tây rượt chém người sau tiệc rượu

Thứ Ba, ngày 26/05/2020 15:57 PM (GMT+7)

Phó phòng một cơ quan báo chí ở Cần Thơ không có mâu thuẫn với bị hại nhưng đã dùng dao chém vào vùng đầu nạn nhân khiến người này thương tích 7%.

Ngày 26-5, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm, đã bác kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Huỳnh Thanh Việt (43 tuổi, Phó Phòng Tổ chức - Hành chính một cơ quan báo chí ở Cần Thơ).

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 15h ngày 6-7-2019, ông Nguyễn Ngọc Phú (39 tuổi; ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đến nhà chị Phạm Ngọc Phượng ở phường Xuân Khánh để uống rượu cùng Việt và 4 người khác. Sau đó, có 2 người về trước.

Một lúc sau, Việt lấy xe máy đi khoảng 10 phút rồi quay lại có lời lẽ lớn tiếng và quơ tay trúng chị Phượng. Chị Phượng đi ra ngoài thì Việt đến khu vực bếp lấy 2 con dao cầm trên tay. Nhìn thấy Việt cầm dao, ông Phú bỏ chạy ra phía hàng rào. Việt đuổi theo, dùng dao tấn công ông Phú. Do được mọi người can ngăn, Việt đi về nhà. Ông Phú được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vợ ông Phú đến công an trình báo sự việc. Ngày 12-7-2019, ông Phú có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Bị cáo Huỳnh Thanh Việt tại tòa

Theo kết luận giám định, ông Phú có một vết thương phần mềm vùng thái dương, tỉ lệ thương tích là 7%. Sau đó, Việt đã tự nguyện nộp 20 triệu đồng tiền bồi thường chi phí điều trị thương tích cho bị hại. TAND quận Ninh Kiều xử phạt bị cáo Việt 9 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Việt khai không mâu thuẫn gì với chủ nhà hay bị hại, nhưng do uống rượu say không kiểm soát được hành vi. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ và xin án treo vì đã ăn năn hối cải, đã tích cực bồi thường cho bị hại và quá trình công tác có nhiều giấy khen.

HĐXX nhận định, dù không có mâu thuẫn gì nhưng bị cáo dùng dao chém vùng đầu khi ông Phú đã bỏ chạy và được mọi người can ngăn là phạm tội thuộc trường hợp có tính chất côn đồ. Bị cáo cho rằng hành vi do rượu bia là không chấp nhận được vì nhà nước có nhiều quy định về việc này, trong đó có Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Đồng thời, bị cáo kháng cáo nhưng không nêu ra được tình tiết gì mới nên tòa không chấp nhận kháng cáo và tòa đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Việt.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/pho-phong-1-co-quan-bao-chi-o-mien-tay-ruot-chem-nguoi-sau-tiec-ruo...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/pho-phong-1-co-quan-bao-chi-o-mien-tay-ruot-chem-nguoi-sau-tiec-ruou-20200526123402351.htm