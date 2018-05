Phía sau bản hợp đồng thuê giang hồ truy sát bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Thứ Năm, ngày 31/05/2018 08:00 AM (GMT+7)

CQĐT đã nhận định được chủ mưu của vụ truy sát bác sĩ Chiêm Quốc Thái, đó chính là người vợ cũ của ông Thái, Vũ Thụy Hồng Ngọc (40 tuổi) người mang 2 quốc tịch Việt - Mỹ…

Ngày 28-3, một nhóm đối tượng sử dụng hung khí phục và chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái (Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ Việt - Mỹ) gây thương tích. Công an TP Hồ Chí Minh đã vào cuộc điều tra. Sau 2 tháng, các đối tượng trực tiếp gây án sa lưới.

Từ lời khai của các đối tượng này, Công an TP Hồ Chí Minh đã nhận định được chủ mưu của vụ truy sát trên, đó chính là người vợ cũ của bác sĩ Thái, Vũ Thụy Hồng Ngọc (40 tuổi) người mang 2 quốc tịch Việt - Mỹ. Khi Ngọc đang làm thủ tục rời khỏi Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì bị Công an tạm giữ…

Bà Ngọc, vợ cũ bác sĩ Thái, thời điểm chưa ly hôn.

Bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định bà Ngọc là chủ mưu trong việc thuê người chém ông Chiêm Quốc Thái, chồng cũ của Ngọc cách đây 2 tháng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh vì liên quan đến nhiều mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn nặng nhất xuất phát từ vụ phân chia tài sản hậu ly hôn.

Ngày 29-3, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cùng một người bạn đi ăn tối tại một nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sau khi ăn tối xong, ông Thái rời nhà hàng thì bất ngờ có 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy áp sát sử dụng hung khí xông vào truy đuổi và chém.

Ông Thái bỏ chạy, nhưng vẫn bị chém vào vai và lưng. Bị thương khá nặng, máu ra nhiều, nhưng bác sĩ Chiêm Quốc Thái vẫn chạy thoát vào ô tô lái đi, đến bệnh viện khâu vết thương và báo vụ việc với công an. Vì gây án giữa khu vực đông người nên các sát thủ không dám đuổi tận, đành bỏ trốn khi việc còn dang dở.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi can. Bởi lẽ, trước đó vụ chia tài sản sau ly hôn của bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã quá ầm ĩ trên các phương tiện truyền thông. Một số đối tượng ở quận Bình Tân đã bị công an triệu tập theo nhận diện. Các đối tượng khai nhận thực hiện vụ chém ông Thái theo hợp đồng với một người phụ nữ tên Ngọc, giá thực hiện hợp đồng là 1 tỷ đồng.

Bác sĩ Thái thời điểm bị truy sát với vết thương khâu 20 mũi trên vai.

Từ lời khai này, cơ quan điều tra tiến hành xác minh, nhận định đây là một vụ trả thù cá nhân liên quan đến phân chia tài sản hậu ly hôn giữa bác sĩ Thái và bà Ngọc. Tuy nhiên, vì chưa đủ chứng cứ chứng minh nên bà Ngọc vẫn chưa bị triệu tập. Bà Ngọc mang 2 quốc tịch Việt - Mỹ, sau ly hôn chỗ ở cũng không ổn định nên tìm gặp, theo dõi có nhiều khó khăn.

Khi thấy bất an, bà Ngọc vội có những động thái chuẩn bị rời khỏi Việt Nam. Nắm rõ thông tin này, ngày 27-5, cơ quan điều tra đã quyết định giữ bà Ngọc lại, đưa về trụ sở làm rõ. Tại đây bước đầu bà Ngọc khai nhận mình có liên quan đến vụ truy sát ông Thái. Tuy nhiên, bà Ngọc vẫn cho rằng chủ mưu không phải là mình mà là một bác sĩ thẩm mỹ khác, người đang có âm mưu loại bác sĩ Chiêm Quốc Thái để thâu tóm Bệnh viện thẩm mỹ Việt - Mỹ.

Ông Chiêm Quốc Thái là một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ và rất giàu có. Ông là Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Việt - Mỹ nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 1. Năm 2006, bà Ngọc từ Mỹ về Việt Nam thăm gia đình, trở thành khách hàng - bệnh nhân và quen biết bác sĩ Thái.

Khi tình cảm giữa 2 người nảy nở và ngoài chuyện tình cảm thì bà Ngọc còn quyết định đầu tư phát triển cho bác sĩ Thái. Theo như đơn khởi kiện của bà Ngọc tại TAND TP Hồ Chí Minh, năm 2011, bà Ngọc và bác sĩ Thái kết hôn tại Las Vegas - Mỹ và làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh.

Năm 2012, cả 2 người về Việt Nam và đến TP Hồ Chí Minh đầu tư thành lập Bệnh viện thẩm mỹ Việt-Mỹ. Dĩ nhiên tất cả giấy tờ pháp lý của công ty đều do bác sĩ Thái đứng tên. Thời gian chung sống giữa bà Ngọc và bác sĩ Thái có nhiều bất đồng về quan điểm sống.

Mâu thuẫn đỉnh điểm là việc 2 người ra tòa nộp đơn ly hôn và việc phân chia số tài sản khổng lồ giữa 2 người phát sinh nhiều rắc rối. Bác sĩ Thái đã đồng ý sau ly hôn sẽ cho bà Ngọc 1,5 triệu USD và căn nhà mặt tiền trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1).

Bà Ngọc không thỏa mãn, vẫn yêu cầu giải quyết quyền lợi cho mình trong một số tài sản như Bệnh viện thẩm mỹ Việt - Mỹ, biệt thự tại Bình Thạnh, đất nền ở quận 2, 2 căn hộ ở quận 3 và quận 7, 8 căn hộ, đất nền ở nhiều nơi khác, cùng 2 xe ô tô. Đòi hỏi của bà Ngọc khiến tranh chấp giữa 2 người ngày càng gay gắt, trở nên ầm ĩ trên truyền thông. Cả hai đã nhiều lần tố cáo lẫn nhau về các tội bạo hành, lừa đảo và âm mưu sát hại nhắm vào mình.… Bác sĩ Thái cho rằng mình đã nhiều lần bị vợ cũ đe dọa, thuê mướn cả xã hội đen lẫn các trang mạng viết bài bôi nhọ gây áp lực để tống tiền (đòi 150 tỷ), đã từng nộp đơn lên Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an yêu cầu can thiệp và bảo vệ.

Sau vụ bị chém gây thương tích, bác sĩ Thái cho biết lần bị truy sát này là nghiêm trọng nhất. Trên trang cá nhân, ngay sau khi bị chém, bác sĩ Thái đã viết bài cho rằng chính bà Ngọc là kẻ chủ mưu, sau đó đã nhờ gia đình gặp bác sĩ Thái xin thương lượng để không bị Công an truy cứu. Tuy nhiên, nội dung này đã bị bác sĩ Thái gỡ ngay sau khi đăng tải.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra của Công an TP Hồ Chí Minh.