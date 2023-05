Phát hiện thi thể đầy hình xăm trên sông Bến Lức

Ngày 29/5, Thượng tá Nguyễn Vĩnh Toàn-Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An cho biết đã phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trong vụ chết người chưa rõ nguyên nhân được phát hiện trên đoạn sông Bến Lức (ấp 5, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) hôm 22/5.

Nạn nhân được xác định là nam, khoảng 30-35 tuổi, cao khoảng 1,7m, tóc đen dài. Thời điểm phát hiện nạn nhân mặc áo thun ngắn tay, cổ tròn màu xám, quần sọt lửng màu đen, trên cổ nạn nhân có 1 sợi dây kim loại màu trắng.

Khám nghiệm tử thi, Phòng Kỹ thuật hình sự phát hiện trên ngực nạn nhân có xăm chữ “ALL OY NOTHING”, bụng có hình xăm nhân vật hoạt hình Luffy; mặt ngoài bắp tay trái có hình xăm dạng mặt người và chữ THE GOOD TIMES ARE KILLING ME, mặt trong bắp tay trái có hình xăm tử thần, trên khuỷ tay có thêm hình đầu lâu và trên bả vai phải có hình xăm nhân vật hoạt hình Đô Rê Mon.

Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.

Ai là người thân hoặc biết nạn nhân xin liên hệ với Phòng Kỹ thuật hình sự, số 76 Châu Văn Giác, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An hoặc qua số điện thoại 0693609170 để cung cấp thông tin, giúp cơ quan chức năng làm rõ, xử lý.

