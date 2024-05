Phát hiện 3 vụ án khác từ vụ trộm két sắt nhà Phó Bí thư thị trấn

Sáng 22/4, ông T.M.K, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) đi làm như bình thường. Khoảng 9h cùng ngày, bà Hà Diễm P (vợ ông K) cũng đi công việc, có khóa cửa cẩn thận. Nhưng chiều về đến nhà bà P hoảng hốt khi phát hiện phía sau đã bị kẻ gian đục vách, phá cửa, đột nhập lấy đi két sắt có nữ trang vàng 18 và 24K cùng một số tài sản khác, trị giá trên 600 triệu đồng.

Hai đối tượng Thiện và Nhỏ cùng một số tang vật vụ án.

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Ngọc Hiển, Công an huyện Năm Căn nhanh chóng triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quyết tâm phá nhanh vụ án, bảo đảm ANTT cho kỳ nghỉ lễ 5 ngày.

Ngày 28/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định Nguyễn Chí Thiện (SN 1986) và Danh Nhỏ (SN 1991, cùng ngụ thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) có nhiều dấu hiệu khả khi nên mời đến làm việc. Trước chứng cứ không thể chối cãi, Thiện và Nhỏ đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đó, ngày 22/4, Thiện và Nhỏ chạy xe máy từ huyện Năm Căn đến huyện Ngọc Hiển tìm người dân sơ hở để trộm cắp. Khi đến đi qua nhà bà P, 2 đối tượng thấy nhà khóa cửa ngoài nên vòng ra phía sau đục vách, phá cửa, đột nhập lấy trộm két sắt mang đến khu đất trống ở sân bay Năm Căn đập phá lấy tiền mua điện thoại, xe, đồng hồ; còn vàng thì gửi cho người thân cất giấu.

Được biết, Thiện có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản; Nhỏ nghiện ma túy đang chuẩn bị đi cai nghiện bắt buộc. Trong vụ án trên, cơ quan CSĐT còn phát hiện xe máy mà 2 đối tượng sử dụng là do Thiện vừa trộm được tại xã Tam Giang, huyện Năm Căn.

Bên cạnh đó, trong quá trình truy bắt các đối tượng gây án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ 1 đối tượng bị Công an tỉnh Bình Dương truy nã; 1 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy tại địa bàn huyện Phú Tân...

