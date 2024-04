Đột nhập nhà cao tầng, gây 5 vụ trộm “ẵm” 200 triệu đồng

Đối tượng gây án.

Gần đây, trên địa bàn TP Tây Ninh liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản gây bất an cho người dân. Công an TP Tây Ninh đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào chiều 13/4, Công an TP Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Dương Minh Châu triệt phá chuyên án, bắt giữ An về hành vi trộm cắp.

Tang vật thu giữ.

Tại cơ quan Công an, An bước đầu khai nhận, đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Trong đó, An đã thực hiện 4 vụ trộm ở TP Tây Ninh và 1 vụ ở huyện Gò Dầu. Đối tượng leo vào ban công các nhà cao tầng, đột nhập vào trong nhà lấy trộm các tài sản có giá trị như, tiền, vàng, điện thoại di động, máy tính xách tay...

