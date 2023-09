Bắt khẩn cấp kẻ vũ phu chích điện, đâm dao vào vùng kín người vợ

Chiều 3/9, đại diện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra làm rõ vụ một phụ nữ bị chồng hành hạ dã man vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, rạng sáng cùng ngày, Công an phường Khánh Bình (thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nhận được tin báo về vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại nhà trọ ở tổ 7 (khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, TP Tân Uyên). Nạn nhân là bà N.T.L (39 tuổi) và nghi phạm là Hồ Văn Trí (51 tuổi), cùng quê An Giang và là chồng của chị L.

Trước đó vào khoảng 2h sáng cùng ngày, vợ chồng chị L cùng 2 con nhỏ ngủ tại phòng trọ. Trong lúc nói chuyện về vấn đề tiền bạc, sinh hoạt trong gia đình thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, ông Trí nhắc tên người đàn ông khác và cho rằng vợ có người tình bên ngoài.

Người thân nạn nhân chỉ vị trí chị N.T.L bị chồng hành hạ

Lời qua tiếng lại, người chồng lấy sợi dây điện cắm vào ổ điện rồi chích vào người chị L gây chạm chập điện. Đối tượng tiếp tục cầm dao dài khoảng 30 cm trong bếp đâm liên tục nhiều nhát vào bụng và vùng kín của vợ.

Nghe tiếng mẹ la hét, con trai lớn của chị L đang ngủ trên gác chạy xuống can ngăn, mở cửa cho mẹ thoát ra ngoài. Một số người dân là hàng xóm đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nghi phạm Hồ Văn Trí để điều tra, xử lý.

Theo lời người nhà nạn nhân, vợ chồng chị L có con gái (2 tuổi) và con trai (14 tuổi). Ông Trí làm bảo vệ cho một siêu thị ở thành phố Tân Uyên, còn chị L mới xin vào làm công nhân tại một công ty gỗ.

Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nghi can để tiếp tục điều tra, làm rõ.

