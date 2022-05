Phá đường dây tín dụng đen tại vùng biên Móng Cái do giang hồ Hải Phòng cầm đầu

Thứ Hai, ngày 30/05/2022 14:28 PM (GMT+7) Chia sẻ

Công và Tuyền là 2 đối tượng giang hồ Hải Phòng nhưng đã “dạt” ra vùng biên Móng Cái đã cấu kết cùng một số đối tượng cộm cán tại địa phương để "hành nghề" cho vay nặng lãi.

Ngày 30-5, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, triệt phá đường dây cho vay "tín dụng đen" ở vùng biên Móng Cái do 2 đối tượng giang hồ Hải Phòng cầm đầu.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Công và Nguyễn Văn Tuyền

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Móng Cái xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Công (SN 1993) và Nguyễn Văn Tuyền (SN 1998, đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Xuyên Đông, xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cầm đầu cho một số người dân vay tiền dưới hình thức "vay lãi nằm" và "vay lãi trả góp" rồi tính lãi suất cao từ 5.000 đồng-7.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày. Những người vay tiền phải đặt lại các loại giấy tờ như CCCD, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký xe máy, giấy đăng ký xe ô tô...để làm tin.

Ngay sau đó, Công an TP Móng Cái đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây "tín dụng đen" này.

Vào hồi 21 giờ ngày 25-5, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Ka Long bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính tại quán Cà phê "Bạn&Tôi" (ở khu 4, phường Ka Long, TP Móng Cái), phát hiện Nguyễn Văn Công đang có hành vi thu của chị P.B.N (SN 1989, trú tại khu 2, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái) số tiền gốc và lãi 23,3 triệu đồng trong gói vay 150 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Công và Nguyễn Văn Tuyền tại khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, lực lượng công an thu giữ một số đồ vật, tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 26-5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Móng Cái ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Công và Nguyễn Văn Tuyền để điều tra, làm rõ hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Được biết, Công và Tuyền là 2 đối tượng giang hồ Hải Phòng nhưng đã "dạt" ra vùng biên Móng Cái đã cấu kết cùng một số đối tượng cộm cán tại địa phương để "hành nghề" cho vay nặng lãi. Những người vay tiền của các đối tượng thường không có khả năng trả nợ vì lái suất quá cao

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Móng Cái tiếp tục đấu tranh, mở rộng làm rõ hành vi vi phạm của Công, Tuyền và các đối tượng liên quan.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-tin-dung-den-tai-vung-bien-mong-cai-do-giang-ho-hai-p...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-tin-dung-den-tai-vung-bien-mong-cai-do-giang-ho-hai-phong-cam-dau-20220530120000862.htm