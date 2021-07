Phá đường dây cá độ, ‘đốt khẽ’ 2 tỷ đồng/ ngày

Thứ Ba, ngày 27/07/2021 09:27 AM (GMT+7)

Từ tháng 6-2021 đến khi bị phát hiện, đường dây cờ bạc này giao dịch trên 20 tỷ đồng, trong đó cao điểm có ngày “đốt” khoảng 2 tỷ đồng.

Ngày 27-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều tra, làm rõ vụ án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng, gồm: Đào Tuấn Anh (SN 1991, HKTT tại khu Liên Minh, phường Minh Phương, TP Việt Trì, Phú Thọ); Chu Trí Dũng (SN 1989); Tạ Đức Văn (SN 1985); Hà Chí Công và Nguyễn Văn Trường (cùng SN 1991, HKTT tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ).

Số đối tượng phạm tội cờ bạc bị Công an tỉnh Phú Thọ xử lý

Kết quả điều tra bước đầu xác định, lợi dụng thời điểm giải EURO 2020, ngày 6-7, Tuấn Anh đã chủ động liên hệ với một số đối tượng để đề nghị cấp 1 tài khoản tổng đại lý cá độ bóng đá. Sau đó, Tuấn Anh chia cắt ra 2 tài khoản đại lý, giao cho Chu Trí Dũng cùng quản lý.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2021 đến khi bị phát hiện, Đào Tuấn Anh cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều giao dịch cá cược bóng đá với số tiền khoảng trên 20 tỷ đồng; riêng trong ngày 7-7, số tiền cá cược khoảng trên 2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội đánh bạc, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/pha-duong-day-ca-do-dot-khe-2-ty-dong-ngay-post474631.antdNguồn: https://anninhthudo.vn/pha-duong-day-ca-do-dot-khe-2-ty-dong-ngay-post474631.antd