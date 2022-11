Phá đường dây cá độ bóng đá World Cup giao dịch hơn 100 tỷ đồng

Ngày 30/11, thượng tá Nông Văn Tư, Trưởng phòng cảnh sát Hình sự công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá lớn xảy ra trên địa bàn.

Bốn đối tượng tại cơ quan công an (ảnh do công an Lạng Sơn cung cấp)

Theo đó, Công an Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Tùng Lâm (SN 1989), Vy Ngọc Trường (SN 1985), Phạm Thanh Tuyền (SN 1986), An Văn Hạnh (SN 1986), đều trú tại thành phố Lạng Sơn.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Tùng Lâm lấy tài khoản cá độ bóng đá từ nước ngoài qua mạng Internet, sau đó chia nhỏ tài khoản cho các "chân rết" và những người này tiếp tục chia nhỏ tài khoản cho các con bạc khác trong và ngoài tỉnh để cá cược. Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã lập 11 tài khoản cá độ bóng đá liên tỉnh trên mạng với số tiền khoảng trên 100 tỷ đồng. Khám nhà các đối tượng, lực lượng công an thu giữ được nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Hiện công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://tienphong.vn/pha-duong-day-ca-do-bong-da-world-cup-giao-dich-hon-100-ty-dong-post1490865.tpo