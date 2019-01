'Ông trùm' bảo kê chợ Long Biên bất ngờ bị bệnh để 'né' điều tra?

Thứ Bảy, ngày 05/01/2019 10:01 AM (GMT+7)

Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Hưng "kính" và Tiến "hói". Thời điểm này, Hưng Kính lấy lý do điều trị trong bệnh viện để né tránh lực lượng điều tra.

Tin nóng Sự kiện:

Đối tượng bảo kê tại chợ Long Biên.

Chiều muộn 4/1, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2018 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019. Buổi họp báo do Thứ trưởng, Thượng tướng Bùi Văn Nam chủ trì, diễn ra ngay sau khi Bộ Công an bế mạc hội nghị công an toàn quốc lần thứ 74.

Thông tin trong buổi họp báo về vụ "bảo kê" chợ Long Biên gây xôn xao dư luận thời gian qua, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963, trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Tiến (SN 1970, tức Tiến "hói", trú tại quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi bảo kê thu tiền, chèn ép tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối Long Biên.

"Ngay trong ngày 4/1, Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Hưng "kính" và Tiến "hói". Thời điểm này, Hưng "kính" lấy lý do điều trị trong bệnh viện để né tránh lực lượng điều tra", đại diện Công an TP Hà Nội thông tin.

Cũng theo Công an TP Hà Nội, trước đó, cảnh sát đã bắt tạm giam 3 đối tượng là nhân viên tổ bốc xếp tại chợ Long Biên của Hưng “kính” gồm: Nguyễn Mạnh Long (tức Long cao), Lê Thanh Hải (tức Hải gió) và Dương Quốc Vương (tức Vương lợn) để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, tháng 9/2018, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải loạt bài điều tra vấn nạn bảo kê tại chợ Long Biên.

Theo đó, để có thể buôn bán, các tiểu thương phải đóng tiền bến bãi (tiền bảo kê) là 200.000/lượt, xe to phí bến bãi là 350.000 đồng/lượt. Nếu không đóng tiền, các hộ kinh doanh ở chợ sẽ không có chỗ để đỗ xe, chuyển hàng…

Ngay sau khi có thông tin, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Ban Quản lý chợ Long Biên kiểm tra, xử lý.

Sau khi loạt bài điều tra được phát sóng, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" để điều tra làm rõ vụ "bảo kê" xảy ra tại chợ Long Biên.

Hai nữ phóng viên điều tra bị dọa giết

Ngày 3/12, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP HCM đã có công văn gửi Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đề nghị vào cuộc điều tra việc hai phóng viên của hai cơ quan báo chí này bị kẻ lạ nhắn tin dọa giết.

Cụ thể, tối 2/12, phóng viên Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên, công tác tại Đài truyền hình Việt Nam) nhận được một tin nhắn đe dọa từ số lạ …7933.

Tin nhắn phóng viên Liên Liên nhận được có nội dung: "Mày dừng lại đi, đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày". Sau đó, phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam tiếp tục nhận được tin nhắn với nội dung: “Mày nên nhớ là cả nhà mày sẽ chết nếu cố tình chọc bọn tao”.

Không chỉ phóng viên Đài truyền hình Việt Nam, phóng viên Thu Trang – Trưởng ban đại diện Báo Phụ nữ TPHCM tại Hà Nội - cũng nhận được hai tin nhắn tương tự giống phóng viên Liên Liên từ một số đuôi 7933.

Chia sẻ sau khi nhận được tin nhắn đe dọa, phóng viên Liên Liên cho biết, chị cảm thấy rất bất an, hoang mang bởi những đối tượng đe dọa có thể là những đối tượng phức tạp có thể gây nguy hiểm đến bản thân và gia đình.

“Tôi rất mong lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý đối tượng nhắn tin đe dọa tôi và đồng nghiệp”, Phóng viên Nguyễn Thị Liên nói.

Phóng viên Liên Liên và Thu Trang là tác giả loạt bài nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận xã hội. Nhóm phóng viên đã dành nhiều thời gian nhập vai, đi thực tế tại chợ Long Biên và quay được nhiều hình ảnh về tình trạng có một nhóm người "bảo kê", thu tiền bến bãi của các tiểu thương. Ngay sau đó, Hội Nhà báo đã có công văn đề nghị Bộ Công an, Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra.

Cũng theo đại diện Công an TP, bước đầu cơ quan điều tra xác định, hóm Hưng kính và đệ tử đã cưỡng đoạt 17 triệu đồng của các tiểu thương, kinh doanh tại chợ Long Biên.