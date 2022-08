Ông chủ gara ô tô liên tục trộm cắp lượng dầu mỡ lớn của 'nhà hàng xóm'

Lợi dụng việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, ông chủ gara ô tô liên tục trộm cắp lượng dầu mỡ lớn của một doanh nghiệp bên cạnh.

Ngày 24-8, TAND TP Hà Nội đưa Phan Quốc Vinh (SN 1979, trú ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo này 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, Phan Quốc Vinh là chủ gara sửa chữa ô tô Quốc Vinh. Sát gara Quốc Vinh là kho chứa dầu mỡ, bôi trơn động cơ ô tô và máy công trình của Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Hoa Lư (Công ty Hoa Lư) do anh Phạm Hữu Nghị là Giám đốc. Thủ kho của Công ty Hoa Lư là anh Phạm Văn Đăng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 20-8-2021 đến ngày 9-10-2021, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 ít người qua lại, kho chứa dầu mỡ không có người trông coi, Phan Quốc Vinh đã 6 lần lén lút lấy trộm dầu mỡ trong kho của Công ty Hoa Lư mang đi cầm cố và bán cho người khác lấy tiền chi tiêu.

Cụ thể, tối 20-8-2021, khi thấy kho chứa dầu mỡ không có người trông coi, Vinh đã dùng thang nhôm bắc lên tường, trèo qua khe hở của cửa chính, vào kho dầu Công ty Hoa Lư. Sau đó, Vinh lấy trộm 12 xô mỡ bôi trơn động cơ nhãn hiệu Mabanol Gamma EP2 loại 25kg/ xô mang về gara ô tô cất giấu.

Sau đó, Vinh điện thoại cho người mua đồng nát nhờ cầm cố 12 xô mỡ bôi trơn trên từ 5 - 7 ngày lấy 25,2 triệu đồng. Số tiền trên được Vinh sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Vinh cũng không trả lãi cầm cố và tiền gốc để chuộc các xô mỡ về.

Ít ngày sau, Vinh tiếp tục trộm tài sản của Công ty Hoa Lư. Theo đó, tối 22-8-2021, Vinh dùng tay giật bản lề cửa nhà kho của Công ty Hoa Lư để mở cửa, đột nhập vào bên trong. Tại đây, Vinh tự lái xe nâng của Công ty Hoa Lư lấy 5 phi dầu nhớt nhãn hiệu Mabanol, dung tích 208 lít/phi và 10 can dầu máy ô tô nhãn hiệu Mabanol, dung tích 20 lít/can, mang về cất giấu ở gara ô tô.

Đến ngày 2-9-2021, Vinh mang số dầu mỡ trên đến nhà anh Nguyễn Hữu Dũng (ở Thanh Trì, Hà Nội, làm nghề kinh doanh vận tải) cầm cố lấy 30 triệu đồng. Vinh yêu cầu anh Dũng chuyển tiền vào số tài khoản một người khác. Sau đó, do sợ bị phát hiện, ngày 8-9-2021, Vinh trả lại cho anh Dũng 30 triệu đồng, chuộc lại số dầu đã cầm cố để mang về trả vào kho Công ty Hoa Lư.

Tuy nhiên, đến ngày 12-9-2021, do cần tiền chi tiêu, Vinh lại tiếp tục mở kho của Công ty Hoa Lư, lấy trộm 4 phi dầu và 10 can dầu mang đến cầm cố cho anh Dũng lấy 32 triệu đồng. Đến ngày 13-9-2021, Vinh trả anh Dũng 32 triệu đồng tiền gốc và 3 triệu đồng tiền lãi để chuộc lại số dầu đã cầm cố, mang về trả vào kho Công ty Hoa Lư. Sau đó, Vinh lại trộm 5 phi dầu và 10 can dầu, mang đi cầm cố.

Khoảng 10h 30 phút ngày 17-9-2021, anh Phạm Văn Đăng đến mở kho lấy dầu đi giao cho khách. Tại đây, anh Đăng phát hiện bản lề cửa kho bị phá bung ra. Anh Đăng vào trong kiểm tra thì phát hiện mất một số tài sản.

Do chưa kiểm kê nên anh Đăng không biết mất những tài sản gì. Lúc đó, Vinh đi đến, nói với anh Đăng rằng trong thời gian giãn cách xã hội, cháu của Vinh đã lỡ lấy trộm 4 phi dầu loại 208 lít/thùng, 10 can dầu loại 20 lít/can và 12 xô mỡ loại 25kg/xô.

Vinh biết chỗ cháu bán tài sản đó. Vinh xin anh Đăng thời gian 5 ngày để đứng ra giải quyết, bảo cháu khắc phục hậu quả, chuộc tài sản về trả lại kho và xin anh Đăng không trình báo công an, ban lãnh đạo công ty.

Anh Đăng đồng ý, yêu cầu Vinh hàn lại bản lề đồng thời giao chìa khóa kho cho Vinh giữ để Vinh đưa số tài sản chuộc được vào kho. Tuy nhiên, Vinh không thực hiện như đã nói với anh Đăng mà tiếp tục có hành vi trộm tài sản của Công ty Hoa Lư.

Cơ quan chức năng xác định, Phan Quốc Vinh đã 6 lần lén lút chiếm đoạt của Công ty Hoa Lư với tổng số 29 phi dầu, 20 can dầu và 12 xô mỡ các chủng loại, tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng.

